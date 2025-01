Muchas personas no tienen acceso a los bancos tradicionales debido a que no cumplen con los requisitos que solicitan, por lo que las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs) son las mejores opciones para crear una cuenta de ahorro, solicitar préstamos, etc. Si quieres saber los servicios que prestan y sus características, aquí te dejamos la información.

Beneficios y características de las SOFIPOs

Ofrecen una gama más limitada de servicios a comparación de los bancos, pero cuentan con una variedad importante.

importante. Los requisitos para acceder a un servicio son menores, por lo que es más sencillo conseguir un crédito aun si no cuentas con historial.

conseguir un crédito aun si no cuentas con historial. Se encuentran reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Cuentan con un seguro de hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIs) por cliente, aproximadamente 131 mil 993 pesos.

de hasta (UDIs) por cliente, aproximadamente 131 mil 993 pesos. Al acceder a las SOFIPOs puedes: recibir depósitos y pagos de servicios, obtener tarjetas de débito, otorgar préstamos, distribuir seguros o fianzas, etc.

Te puede interesar: Conoce cómo sacar provecho al Buró de Crédito

Si estás buscando una alternativa diferente a los bancos, sin duda las SOFIPOs son una buena idea, ya que han apoyado a que muchas personas sin historial crediticio o que no cumple con los requisitos bancarios, puedan acceder a cuentas de ahorro o hasta tarjetas de crédito.

Si quieres saber cuáles entidades financieras están disponibles y autorizadas en México puedes revisar la página web correspondiente y tener la tranquilidad de que son supervisadas por la CNBV, por lo que se garantiza que cumplan con los estándares de seguridad solicitados para proteger a los socios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

HS