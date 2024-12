SAT multará a las personas que ahorren dinero de esta manera

A lo largo de los meses, las personas suelen ahorrar dinero de diversas maneras, ya sea en efectivo o en su tarjeta bancaria. Por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia a las personas que ahorran su dinero, pero de una manera particular, el cual se basa en un esquema de tandas.

En los últimos meses, el SAT ha endurecido sus medidas con el propósito de evitar la evasión fiscal de algunos contribuyentes, por lo tanto, la autoridad fiscal alerta con anticipación este tipo de prácticas puede conllevar sanciones económicas, pero bajo ciertas condiciones.

El SAT informó que todas aquellas personas que participen en las conocidas “tandas” tendrán que declarar la procedencia del dinero para evitar ser multados. Sin embargo, eso no significa que todos los que participen en este sistema de ahorro serán sancionados, sino que sólo serán las personas que decidan guardar dicho dinero en una cuenta bancaria.

No se multará a quienes decidan participar en las tandas, sino que sólo a los que guardan el dinero de la tanda en su cuenta de banco, siempre y cuando el dinero juntado no supere el límite establecido y el dinero no sea declarado o no se pueda comprobar la procedencia del mismo.

De acuerdo con el SAT, se recomienda declarar el dinero conforme a la ley para evitar alguna llamada de atención o multa y se pueden utilizar los conceptos de “pago”, “préstamo” o “compra”. Además, es necesario que se incluyan los nombres de los participantes de la tanda, las cantidades de dinero involucradas y las fechas.

Cabe destacar que la cantidad máxima para depositar de manera mensual en tus cuentas es de 15 pesos, así que excedes esta cifra, el SAT vigilará tus cuentas para asegurarse de que todo sea legal y no haya evasión fiscal.

