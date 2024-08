¿Con temor de ir a prisión por no hacer tus declaraciones correctas al Servicio de Administración Tributaria (SAT)? Atención; en este caso te contamos precisamente cómo evitar una de las situaciones más temidas: ¿qué debo hacer si me realizan un depósito grande o importante a tu cuenta bancaria?

Recordemos que el SAT en México es el organismo encargado de aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones tributarias en nuestro país.

Por el contrario de lo que se cree del SAT, no sólo se centra en la recaudación de impuestos, sino también de vigilar y atender que no se realicen dinámicas de evasión fiscal y corrupción, por lo cual es normal que en más de una ocasión pueda rastrear depósitos grandes o importantes a cuentas bancarias personales, así que no te asustes; mantén la calma y mira cómo debes de proceder este organismo se llega a poner en contacto contigo.

¿Cuáles son las funciones del SAT?

Como lo hemos mencionado anteriormente, algunas de las funciones del SAT se centran tanto en cobrar como en administrar impuestos federales como lo son el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pero sus tareas no acaban ahí.

Otra de sus labores del SAT es el regular y supervisar el comercio exterior, entre ellas la importación y exportación de mercancías; proporcionar servicios y asistencia a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales y, por supuesto, el combatir la evasión y elusión fiscal, así como la corrupción y el crimen organizado relacionado con la evasión fiscal.

¿Desde qué cantidad debo declarar ante el SAT?

En México hacer la declaración de transferencias al Servicio de Administración Tributaria (SAT) es sumamente importante para garantizar la transparencia y legalidad de las transacciones financieras; esta dinámica es crucial en nuestro país para prevenir el lavado de dinero, controlar el cumplimiento fiscal y detectar actividades ilícitas.

El organismo monitorea las transferencias que se hacen a cuentas personales para poder identificar operaciones sospechosas y corroborar la coincidencia entre los ingresos recibidos y los reportados en las declaraciones fiscales. No obstante, aunque no hay un límite fijo para las transferencias electrónicas, los bancos deben reportar al SAT todos los depósitos en efectivo que sobrepasen los $15 mil mxn en un mes.

De otra manera, si el SAT detecta una transferencia importante que rebase esa cantidad el organismo puede solicitar documentación que justifique el origen del dinero al usuario. El incumplimiento de estas obligaciones fiscales puede resultar en sanciones.

Las penalizaciones del SAT pueden ser:

Multas monetarias (desde mil mil 400 mxn hasta los 34 mil 730 pesos).

Recargos y actualizaciones sobre la cantidad de adeudo.

Afectación del historial crediticio.

Embargo de bienes.

Bloqueo de cuentas bancarias.

¿Qué hago si recibo una alta cantidad en mi cuenta?

Si prevés el depósito de una cantidad importante en efectivo a tu cuenta (de más de 15 mil pesos), como contribuyente debes de hacer una declaración al SAT; esta obligación está estipulada en la regla 3.5.13 de la Miscelánea Fiscal 2021, por lo que tu banco sí deberá de reportarlo ante el organismo si lo detecta.

Si por otro lado llegas a recibir más de 15 mil pesos vía transferencia o depósito ten por seguro que se verá reflejado en el reporte mensual que hace el SAT de cada uno de sus cuentahabientes, así que deberás de declararlo lo antes posible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS