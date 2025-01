SAT: ¿Qué es el cambio en los recibos de nómina y qué debes verificar?

En enero de 2023 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó un cambio en los recibos de nómina de los empleados que pudo pasar desapercibido por muchos trabajadores mexicanos: se trata del "Ajuste al subsidio causado". Este concepto es crucial para entender cómo funciona tu recibo de nómina y evitar problemas fiscales y financieros.

Desde 2019 el SAT buscaba corregir inconsistencias relacionadas con el subsidio al empleo. Dicho concepto tiene la intención de ayudar a los trabajadores de bajos ingresos, reduciendo las cargas fiscales. No obstante, en muchos casos, dicho concepto se aplicaba erróneamente o no se ajustaba de manera benéfica. Es por ello que, en cumplimiento con la transparencia, el SAT introdujo el campo "Ajuste al subsidio causado".

Dicho concepto busca revertir el subsidio al empleo en los casos donde no se justifique su aplicación. Es por ello que en enero es posible ver dicho ajuste en el salario neto reflejado en los recibos de enero. No obstante, dicha modificación no debería disminuir tus ingresos. Si esto sucede así debes poner atención al recibo de nómina para verificar bajó qué conceptos ocurrió la disminución.

Hay que señalar que el "Ajuste al subsidio causado" ha causado controversias desde su aparición. Hay, por ejemplo, quienes señalan que el procedimiento contradice la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Algunos otros señalan que el cambio no está especificado en el marco legal. Además, varios otros señalan su preocupación por notar cómo las disminuciones en el salario neto mensual pueden provocar confusiones y malestares.

Por otro lado, los trabajadores no son los únicos afectados por el cambio, sino que las empresas también deben asegurar los campos en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a fin de evitar sanciones.

¿Cómo evitar el "Ajuste al subsidio causado"?

La empresa puede eliminar los ajustes mensuales al ISR. Las retenciones solo sucederían cuando se deba hacer la declaración anual frente al SAT. Aunque esto puede resultar en un menor ingreso mensual disponible para los trabajadores.

Claridad en los ajustes mensuales. Este sistema es ideal, pues permiten ser claros y fáciles de comprender. Las correcciones son más rápidas, aunque implica la capacitación y asesoramiento de los empleadores encargados de la nomina.

