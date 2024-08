Si eres titular de una cuenta de nómina en BBVA y recibes depósitos, es importante que estés al tanto de ciertos aspectos fiscales relacionados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los préstamos personales que se abonan a las cuentas de nómina podrían ser interpretados como ingresos por el SAT, lo que puede generar confusión y potenciales problemas fiscales si no se manejan correctamente.

¿Cómo afectan los préstamos de nómina al SAT?

El SAT considera que cualquier depósito en una cuenta bancaria, incluidos los préstamos personales, puede ser clasificado como ingreso. Esto implica que, si estos depósitos no se justifican adecuadamente, podrían generar obligaciones fiscales como el pago de impuestos.

Según un artículo publicado en el blog El Conta, elaborado por Ranero Abogados, los préstamos tienen una relevancia significativa en materia fiscal. Dependiendo de las características del préstamo, el SAT podría considerarlo un ingreso acumulable bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR).

Actividades que el SAT puede considerar como ingresos

Además de los préstamos de nómina, el SAT podría asumir que ciertos ingresos acumulables provienen de:

Aportaciones o préstamos de accionistas que no estén debidamente documentados de acuerdo con la ley.

Herencias, préstamos o donaciones que superen los 600 mil pesos y no sean reportados en los tiempos y formas estipulados, aplicable solo para personas físicas.

Límites para depósitos en efectivo

Aunque las instituciones bancarias no informan al SAT sobre todas las transacciones en cuentas de nómina, sí tienen la obligación de reportar depósitos en efectivo que excedan los 15 mil pesos. Por ello, es esencial conservar todos los comprobantes que demuestren el origen del dinero para evitar posibles problemas fiscales.

El SAT ha establecido que no impone impuestos sobre los depósitos en efectivo realizados en cuentas bancarias. No obstante, los depósitos relacionados con préstamos personales, transferencias familiares, ventas de catálogo o tandas no están bajo un control directo, a menos que se detecten inconsistencias en los ingresos y egresos de un contribuyente durante una auditoría.

Si eres cliente de BBVA o de otro banco y recibes depósitos en tu cuenta de nómina, es crucial que tomes las precauciones necesarias para justificar cualquier ingreso, particularmente aquellos provenientes de préstamos personales.

