Si posees una tarjeta de débito, es importante que estés al tanto de ciertas reglas para evitar sorpresas durante una posible revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por actividades sospechosas. Checa cuál es el límite máximo permitido en tu tarjeta de débito para evitar problemas fiscales, un monto que es diferente al máximo depositable mensualmente.

Las entidades financieras suelen establecer límites para las tarjetas y cuentas bancarias. Por ejemplo, las tarjetas nivel 1 tienen un límite mensual de 6 mil pesos. Para las tarjetas nivel 2, el límite es de 24 mil pesos, mientras que las tarjetas nivel 3 permiten un tope de 80 mil pesos. Las tarjetas nivel 4 no tienen un límite específico, por lo que es crucial que consideres estos datos.

Es relevante mencionar que el SAT no fija un monto máximo específico para el dinero que puedes tener en tu tarjeta de débito. Sin embargo, debes asegurarte de que el saldo en tu tarjeta no exceda lo que has declarado ante la entidad tributaria. Si los fondos en tu cuenta bancaria no coinciden con tus declaraciones fiscales, es posible que se genere una discrepancia entre tus ingresos y gastos, lo que podría llevar a una revisión de tus cuentas.

Además, el SAT presta especial atención a las transferencias de grandes sumas de dinero, ya sea entre empresas o individuos. Las transacciones con conceptos sospechosos, incluso si se hacen en tono de broma, pueden resultar en bloqueos de cuentas o cuentas bloqueadas.

