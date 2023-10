Si estás interesado en rentar una casa, oficina o local, es importante que primero tengas claro las obligaciones fiscales que tendrás que cumplir como arrendador con el proposito de evitar cualquier problema financiero y legal.

Si no pagas los impuestos correspondientes o incluso si no estás registrado como arrendador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puede hacer revisiones de ingreso de hasta diez años según el caso, además de que podría haber multas o actualizaciones y recargos por ingresos no declarados.

Impuestos

Los arrendadores deben pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

ISR : Éste se debe pagar mensualmente, sin embargo, si tienes ingresos menores a 26,411.52 pesos el pago será trimestral. Las tasas de este impuesto varían e incluso se publica cada año una tabla para calcularlo, puede ir desde un 0% hasta un 32% según el nivel de ingresos.

IVA: Representa una tasa del 16% y se debe pagar de forma mensual.

Obligaciones fiscales

Inscripción al RFC : el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es primordial como persona física que es dueña de una propiedad que busca autorizar su uso a cambio de una renta.

Actualizar información : se debe notificar al SAT cualquier cambio de domicilio, actividad económica u obligaciones fiscales.

Llevar contabilidad : es necesario llevar la contabilidad adecuada por la actividad como arrendador.

Comprobantes Fiscales : la recepción de pagos de renta debe contar con su apropiada emición de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Declaraciones : éstas corresponden con los impuestos que se deben pagar mensualmente, así como la delcaración anual que se realiza cada año en abril.

Declaraciones informativas: si recibes ingresos en efectibo superiores a los 100,000 pesos, se deben hacer las declaraciones informativas.

