SAT: El incumplimiento por el que te puede llegar una multa de hasta 112 mil pesos

¿Eres propietario o poseedor de vehículos que transportan mercancía? Si eres dueño de los vehículos y los bienes o mercancía que se mueven dentro del país, pero no generas ingresos por el transporte, es necesario que emitas una factura. Debes documentar el traslado de los bienes a través de una factura electrónica que incluya la información correspondiente.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es una institución gubernamental que se encarga de que las personas tanto físicas como morales contribuyan lo que corresponde, además este sistema puede aplicar la legislación fiscal, es decir, a través de las leyes fiscales puede aplicar infracciones y los montos de las multas por las conductas u omisiones en caso de no seguir las leyes fiscales.

Es por eso que se deben de cumplir las obligaciones fiscales, por lo contrario podrás ser infraccionado o acusado como delito, según el caso. Permanece informado de tus responsabilidades tributarias.

La Carta porte es un documento que todo aquel que traslade mercancías en territorio nacional debe de emitir, para amparar los traslados, de lo contrario puede recibir una multa de hasta 112 mil pesos.

Al no cumplir con la obligación del Complemento Carta Porte podría generar una multa, en el caso de que las autoridades realicen una verificación y no cuentes con tu Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI), donde se justifiquen los traslados de la mercancía en territorio nacional, puedes ser infraccionado con una multa que varía desde los $880 pesos a $17 mil 030 pesos. Además la Fiscalía indicó que existe una multa por no expedir con una cantidad de los $19 mil 700 pesos a $112 mil 650 pesos.



SR