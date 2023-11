SAT: ¿Cuáles son los requerimientos para solicitar una factura en compras?

El Servicio de Administración Tributario notificó que no será necesario entregar la Constancia de Situación Fiscal al solicitar la factura en la su compra, será una medida para proteger los datos de los contribuyentes y evitar el uso de la información de forma incorrecta.



El administrador de SAT de Veracruz, Arturo Lázaro Aguilar indicó en un comunicado que el contribuyente tomará la decisión de entregar la información ya sea de manera verbal o escrita para difundir la información requerida para la expedición de factura. El funcionario anunció que la información requerida para la realización de la factura consistirá en:



- Código postal

- Dirección

- Clave de Registro federal contribuyente (RFC)

- Nombre o razón social

- Uso fiscal que se dará al comprobante



Además notificó que si no le realizan su factura por la falta de la Constancia de Situación Fiscal, se podrá presentar una denuncia a través de denuncias@sat.gob.mx por número telefónico de las oficinas al 5588522222, si desea realizar su queja de forma presencial deberá acudir a cualquier módulo del SAT.



