SAT: Conoce la disponibilidad de citas presenciales en febrero

A través de sus redes oficiales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la disponibilidad de citas presenciales para lo que resta del mes de febrero, es decir, para la semana del 24 al 28 . Se trata de los espacios disponibles para la atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 24 al 28 de febrero:

Disponibilidad alta 98%

Disponibilidad media 2%

Disponibilidad baja 0% pic.twitter.com/2Po9jHPZAS— SATMX (@SATMX) February 24, 2025

La disponibilidad se clasificó en tres niveles:

Disponibilidad alta: 98%



Disponibilidad media: 2%



Disponibilidad baja: 0%



Además, se informó sobre los días hábiles correspondientes a cada nivel de disponibilidad:

Disponibilidad alta: 1 a 10 días hábiles.



Disponibilidad media: 11 a 20 días hábiles.



Disponibilidad baja: más de 21 días hábiles.

X/ @SATMX

Si aún no has agendado tu cita para este mes, no desaproveches la oportunidad y hazlo ahora. A continuación, te compartimos la información emitida por el SAT sobre la disponibilidad de citas según cada entidad del país.

X/ @SATMX

X/ @SATMX

¿Cómo hacer una cita en el SAT?

De acuerdo al portal oficial del SAT, la cita se puede hacer ya sea de manera virtual o por teléfono, de la siguiente manera:

¿Cómo agendar una cita en línea en el SAT?



Ingresa a citas.sat.gob.mx y selecciona el trámite o servicio.

En el apartado Entidad Federativa y Módulo elige Oficina Virtual.

Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario (hora del centro de México), selecciona el que prefieras y da clic en "Generar cita".

Ingresa el token enviado por correo electrónico y da clic en Confirmar. Recibe desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita y consulta los documentos que te solicitan.

Envía tus documentos

Antes de tu cita envía tus documentos al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.mx o adjúntalos en citas.sat.gob.mx en el apartado Consultar / Gestionar cita.

¿Cómo agendar una cita por teléfono en el SAT?

Si prefieres agendar la cita de manera tradicional , la buena noticia es que también puedes hacerlo por teléfono de la siguiente manera:

Marca al 55 627 22 728.

Sigue las indicaciones de la contestadora para completar el trámite.

Te puede interesar: SAT: Este es el monto MÁXIMO que puedes recibir en un depósito sin pagar impuestos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *



AS