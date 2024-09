SAT: ¿Cómo evitar una multa si pides dinero prestado a familiares o amigos?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una advertencia importante para quienes reciben préstamos de familiares o amigos. Aunque pedir dinero prestado entre conocidos es una práctica común para evitar intereses bancarios, ahora es esencial cumplir con ciertas obligaciones fiscales para evitar sanciones.

Si recibes más de 600,000 pesos en un solo año, ya sea en una sola transacción o acumulativamente, deberás declarar ese ingreso ante el SAT.

Este dinero no se considerará como un ingreso gravable si se justifica adecuadamente como un préstamo, pero para ello es necesario presentar la Forma 86-A. Este formato está diseñado para registrar ingresos extraordinarios que no provienen de fuentes tradicionales de trabajo, como lo son los préstamos o donaciones. Al no declarar, se corre el riesgo de que el SAT lo considere como ingreso no reportado, lo que podría llevar a multas de hasta 34,730 pesos.

El SAT tiene métodos de monitoreo que le permiten identificar movimientos financieros inusuales en las cuentas de los contribuyentes. Esto hace que sea esencial llevar un registro claro y transparente de cualquier préstamo recibido para evitar complicaciones fiscales. Además, en caso de que se solicite una revisión o auditoría, contar con la documentación adecuada será clave para demostrar la legalidad de los fondos.

Es recomendable que, al recibir cantidades importantes de dinero de familiares o amigos, se consideren estos aspectos y se lleven a cabo las declaraciones correspondientes para cumplir con las obligaciones fiscales, evitando así problemas legales y posibles sanciones económicas.

Para más detalles sobre el proceso y las sanciones, puedes consultar el sitio oficial del SAT o informarte a través de expertos fiscales.

JV