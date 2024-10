¿Revisan el Buró de Crédito para aprobar la visa americana?

El proceso de la visa americana puede ser largo y complicado, sobre todo porque, sin importar cuánto dinero, esfuerzo y tiempo le inviertas, no está garantizado que finalmente te aprueben la solicitud.

Por ello, es importante estar bien informado sobre todo el proceso y conocer los factores de riesgo que pudiesen ir en tu contra.

¿Qué es el Buró de Crédito?

El Buró de Crédito es una entidad encargada de generar informes sobre el comportamiento financiero de las personas. Si alguna vez has solicitado un crédito hipotecario, automotriz o de cualquier otro tipo, tu historial de pagos queda registrado en esta base de datos; es decir, refleja si has pagado a tiempo o si has tenido retrasos en tus pagos.

Este puede ser consultado por instituciones afiliadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para determinar si eres elegible para un préstamo.

El verdadero problema, radica cuando se acumulan demasiadas deudas, o pagos de préstamos atrasados, ya que esto puede bloquear ciertos trámites financieros.

¿Revisan en Buró de Crédito al tramitar la visa?

Estar en el Buró de Crédito o tener un historial crediticio complicado, no es automáticamente un impedimento para obtener la visa americana. Aunque las autoridades consulares tienen acceso a esta información y pueden preguntarte sobre tu situación financiera, según la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos, las deudas no son una razón directa para negarte el visado.

Es cierto que las autoridades consulares podrían revisar tu historial financiero, y si ven que tienes deudas pendientes o que has tenido problemas para cumplir con tus pagos, es posible que te pregunten al respecto durante la entrevista consular.

La clave aquí es ser honesto. Mentir o intentar ocultar información es una de las peores decisiones que puedes tomar. Si te hacen preguntas sobre tu situación financiera, lo mejor es explicar con calma y sinceridad la razón de tus deudas o atrasos.

Recuerda que lo que buscan los oficiales consulares, es confirmar que tienes los recursos suficientes para costear tu viaje y que no representas un riesgo de quedarte de manera ilegal en Estados Unidos para trabajar.

