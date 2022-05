Reparto de utilidades 2022: "No les voy a pagar doble", dice Salinas Pliego sobre presuntos adeudos

En este mes que aún no termina, en México, los trabajadores tienen derecho a acceder al pago de lo que se conoce como “utilidades”, claro que bajo ciertas circunstancias; las empresas pagan, en realidad, la Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU).

Ahora que está próxima la fecha límite para que los trabajadores reciban sus utilidades generadas por las empresas en el año 2021. Han surgido rumores de pequeños descontentos de los empleados con los jefes de grandes empresas.

Desmiente Salinas rumores de adeudo de reparto de utilidades

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, desmintió la tarde de este viernes los rumores sobre el adeudo del reparto de utilidades a sus trabajadores: "ya no se les debe nada", afirmó.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego indicó que la empresa estuvo abonando el pago del reparto de utilidades a sus empleados durante todo el año, donde además aseguró que los trabajadores les llegó el abono y el cargo, por lo que no les pagará el doble.

"Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados, se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya no se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble", aseguró.

Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble ��. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 27, 2022

SAT ofrece asesoría para el pago de utilidades

Ahora que está próxima la fecha límite para que los trabajadores reciban sus utilidades generadas por las empresas en el año 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ofreció asesoraría en caso de existir dudas.

Asimismo, también invitó a presentar la denuncia correspondiente en inspección en caso de que el empleador no pague el reparto de las utilidades. Si el empleador es una empresa, el reparto de utilidades debe efectuarse del primero de abril al 30 de mayo, señaló. Pero si es una persona física, el pago es del primero de mayo al 29 de junio, precisó.

MV