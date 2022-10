Regreso a clases 2022: ¿Cuántos negocios cerrarán de forma definitiva?

Al menos 30 negocios relacionados con ventas de productos de regreso a clases dijeron que cerrarán de manera definitiva en la Zona Metropolitana de Guadalajara y tres de cada 10 de los comercios encuentados han pensado en hacerlo, señala la Encuesta a negocios sobre el regreso a clases que realizó el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Este año, el 56.3% de los negocios de venta de útiles escolares reportaron que los precios pagados a proveedores aumentaron de 31 a 50 por ciento, mientras que en 2021 el porcentaje reportado fue de 8.8%.

Augusto Valencia López, titular del Instituto, informó que, de los negocios que reportaron aumento en los precios de los proveedores, el 40.7% respondió que dicho incremento fue de entre 31% a 50%.

"El 16.5% de los negocios reportaron aumentos superiores al 50%, mientras que para el 19.8% los incrementos fueron entre 21% a 30%".

En un comunicado dijo que el 63.9% de los negocios encuestados respondió que tuvieron problemas de escasez de insumos en este periodo de regreso a clases, que contribuyó al aumento en los precios promedio de los productos que venden.

"El 20.5% mencionó que, durante este periodo de regreso a clases, aumentaron mucho sus precios, comparado con el mismo periodo del año anterior, mientras que el 72.0% señaló que aumentaron algo. Estos porcentajes son mayores a los reportados en el estudio de 2021, cuando 2.0% indicó que aumentaron mucho sus precios y 67.6% que aumentaron algo".

Valencia López indicó que de los negocios que aumentaron precios, el 30.6% dijo que el aumento promedio fue entre un 11 a 20%, mientras que un 22.7% de los negocios lo hizo en un rango de 21% hasta un 30% y un 18.3% los incrementaron de 31% a 50%.

Finalmente, un 6.9% aumentó más de 50% en promedio.

¿Quiénes son los encuestados?

La encuesta se levantó a 450 negocios relacionados con el regreso a clases cuya actividad es el comercio al por menor y al por mayor de artículos de papelería, de libros, de confección en serie de uniformes y de fabricación de productos de papelería.

Se levantó por teléfono y correo entre el 1 y 13 de septiembre de 2022, y es el segundo año que se hace este estudio.

Negocios en cierre definitivo

Al ampliar la información, Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera, dijo que, de los 450 establecimientos encuestados, el 6.7%, es decir, 30 negocios, se encontraban en cierre definitivo, el 3.6% estaban en cierre temporal y 404, es decir, 89.8% del total se encontraban en operaciones.

"De los 420 establecimientos que no se encuentran en cierre definitivo, la gran mayoría (380) se dedica al comercio al por menor de artículos de papelería (90.5%).

El 62.6% de los establecimientos que se encuentran operando manifestó no contar con ningún empleado, mientras que el 30.2% mencionó tener de 1 a 5 empleados y solo 2.0% afirmó contar con más de 30 empleados".

De los establecimientos que no han cerrado, indicó que un 29.8% reporta que ha considerado cerrar su establecimiento de manera definitiva; hace un año este porcentaje era de 38.2%.

Al cuestionarles sobre las razones por las cuales considerarían cerrar, un 86.4% menciona la incertidumbre sobre la duración de la caída en ventas como principal motivo. Pasillas Torres comparó los resultados de la encuesta de 2021 y se encontró que el 22.0% respondió que las ventas en 2022 se mantuvieron igual y el 14.1% respondió que sus ventas disminuyeron, mientras que, en el estudio del año pasado, estos porcentajes fueron del 19.8% y 21.4%, respectivamente.

Prevén aumento de ventas

Por otro lado, el 42.4% de los encuestados espera que sus ventas aumenten durante el segundo semestre de 2022, con respecto a las del mismo periodo del año anterior, el 43.7% espera que sus ventas se mantengan igual y el 9.8% espera que sus ventas disminuyan durante el segundo semestre de 2022.

Arturo Carrillo Villarreal, coordinador de Análisis Económico y Financiero del IIEG, dijo que el 61.5% de los negocios con empleados refieren que, comparado con el año anterior, el número de trabajadores en su negocio se mantuvo igual durante el primer semestre del año, en el 22.3% de los casos afirman que disminuyó y en el 12.2% que aumentó.

En cuanto al tema de financiamiento, señaló que el 83.8% de los encuestados respondió no contar con algún crédito. De los negocios que no cuentan actualmente con algún crédito, el 72.3% respondió que no tomaría algún tipo de crédito en lo que resta del año.