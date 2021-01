Recuperación económica de Jalisco en 2021 será mínima

Tras la caída en la economía que significó un 9% a nivel nacional y entre un 8 y 8.5% en Jalisco a causa de la pandemia, expertos prevén que durante este 2021 la entidad se recupere entre un 2 y 3 por ciento, según datos presentados este jueves en el Balance 2020 y Perspectivas Económicas 2021 Jalisco, en las instalaciones de la Universidad Panamericana.

“De persistir la situación actual, si no hay más semáforos, si no hay más confinamientos (...), eso podrá hacer que Jalisco, si todo está como hasta ahorita y no tenemos más sorpresas, pueda crecer entre un 2 y un 3%, más al 2 que al 3. Durante el primer trimestre van a ser números negativos”, expuso la académica Nora Ampudia Márquez.

Sin embargo, dejó claro que existen varios factores que pueden aún frenar dicha proyección, pues además de los confinamientos, están los niveles de inversión privada y pública, la confianza empresarial, la recuperación de la estructura productiva tras el cierre de empresas y hasta el aumento de mora en los créditos bancarios, que son puntos en los que el gobierno influye.

La caída en la economía que dejó la pandemia significó siete años de crecimiento económico perdido de tal manera que actualmente el país se encuentra a niveles de 2014, señaló la experta.

Israel Macías, otro de los académicos expositores, recordó que la caída económica es la peor desde que se tiene registro de indicadores en el país, en el periodo de Lázaro Cárdenas en 1934, aunque no se ha sentido tanto como en sexenios anteriores debido a la inflación, que antes sí provocaba un aumento exponencial en los precios.

“En términos económicos va a ser un sexenio perdido, a menos que otra cosa pase. (...) Va a ser la primera vez en muchos años que se entregue una economía del mismo tamaño (con el que se recibió)”.

En sus estimaciones, pasarán casi 10 años para que se registre un crecimiento económico en los bolsillos de la población.

“Si nos vamos a la economía en términos por persona, ya tomando en cuenta a la población, (...) la recuperación económica en términos de ingreso de la crisis de 2020 se alcanzaría hasta el año 2029, para recuperar el ingreso que tenía el país en promedio por habitante en diciembre de 2018”.

Para llegar a eso se deben de poner en marcha cuatro motores económicos, que son el aumento en el consumo de las familias, inversión productiva, exportaciones (que es el único que se mantiene) y el gasto público en infraestructura en actividades que generen retorno y flujo de recursos entre la población.

Alejandro Rodríguez Magaña, otro de los académicos, apuntó que en la medida en que se dé un manejo adecuado a los problemas derivados de la pandemia, las economías podrán salir adelante, lo que implica mantener sanos los niveles de deuda.

“Para recuperar la caída de 9% se requieren aproximadamente tres años, será prácticamente un crecimiento de sexenio nulo, el mínimo en los últimos cuatro sexenios”.

