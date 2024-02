Reconocen trayectoria de la empresaria Patricia Chávez Gracián

En el marco del Galardón Lidera 2024, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) otorgó el premio Mujer Empresaria Consolidada a Patricia Chávez Gracián.

El evento se realizó en la Ciudad de México y también entregaron reconocimientos a otras empresarias de Jalisco.

“La verdad me siento muy honrada, muy bendecida con Dios y agradecida con la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias” comentó Patricia Chávez.

La presidenta del organismo, Sofía Pérez Gasque Muslera, hizo la entrega de este reconocimiento en el evento donde también se realiza el Congreso Nacional Unidas de Espectadoras a Protagonistas.

“Yo no me lo esperaba, me nominaron y me hablaron para decirme que había sido nominada por nuestro grupo SUMA de empresarias, entonces me pidieron varios papeles y se los mandé y resulta que ganamos el estatal, y me cambiaron de la asociación y me dijeron que iba a competir por la nacional”, añadió Patricia Chávez.

En el marco de este evento, Patricia Chávez hizo un llamado a la unidad de las empresarias: “Yo les aconsejaría a todas que siempre tengamos la oportunidad de que nos conozcan, conozcan a las demás empresarias y estemos unidas, porque si no estamos unidas no podemos hacer nada, porque no se trata de una sola persona somos todas”, dijo.

El premio fue impulsado por Marina García, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (Capítulo Jalisco), además de Marisela Moguel y Paola Aragón, quienes estuvieron luchando para que le entregaran el reconocimiento.

Desde los ocho años Patricia Chávez Gracián comenzó a trabajar en una fábrica de juguetes con su papá. Después incursionó en el ramo inmobiliario y hotelero.

Además es presidenta de la organización empresarial SUMA, Empresarios PRCH.

Para Patricia Chávez las claves del éxito para ser una empresa exitosa se resumen en la perseverancia.

“Yo creo que también estar innovando y ser perseverante, además, para mí la honestidad es muy importante, y cumplir tú palabra”, comentó.

Patricia Chávez también se considera una persona altruista, ya que para ella “ayudar a las demás personas siempre es gratificante, ya que el sol siempre sale para todos, somos muchas y todas tenemos que triunfar y ayudar a las que vienen”.

Además de las actividades empresariales y sociales, Patricia Chávez a través de la organización SUMA, Empresarios PRCH participan activamente en la promoción política.

Recientemente organizaron un evento en Expo Guadalajara en apoyo a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

“Siempre hemos tratado de que los empresarios conozcan a los candidatos y los candidatos conozcan a los empresarios”, dijo.