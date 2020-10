Reclama IP fallas en apoyo estatal por pandemia

Miembros de la Iniciativa Privada (IP) en la Entidad reclamaron por los atrasos, trabas y fallas en el sistema de apoyos anunciado por el Gobierno del Estado en el Plan Jalisco para la Reactivación Económica.

Los empresarios señalaron que además son insuficientes para encarar la crisis que generó la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Durante una rueda de prensa virtual, el titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda, afirmó que los trámites son complicados y enfatizó que los pocos recursos aprobados de los programas Reinicia y Reactiva aún no se han entregado a muchas empresas.

Agregó que es necesario replantear estos esfuerzos, pues no están dando los resultados esperados y se siguen manejando con discrecionalidad.

“Ojalá que la información estuviera a disposición de cualquiera de nuestros asociados: ¿Por qué no me aceptaron mi proyecto? ¿Qué me faltó? ¿Cuándo puedo meterlo? Pero resulta que los tiempos también se agotan”, dijo.

En entrevista aparte con este medio de comunicación, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin De Obeso, indicó que varios de los agremiados tuvieron problemas en la plataforma para el llenado de las solicitudes. Sin embargo, aseguró que se solucionaron esta semana.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, Carlos Villaseñor, acentuó que los apoyos son insuficientes, por lo que pidió más ayuda al Gobierno federal.

Luego de la reacción de González Uyeda, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado emitió un comunicado en el que subrayó que hasta el pasado 6 de octubre se aprobaron 159 millones 198 mil pesos del programa Reactiva (de una bolsa total de 234 millones) y 165 millones de Reinicia.

La dependencia no precisó cuántos recursos se han entregado.

Las compañías interesadas en los apoyos pueden consultar las convocatorias en la dirección https://reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx.

Alrededor de la mitad de los agremiados a la Canaco descarta pedir empréstitos. ESPECIAL

Uno de cada cuatro socios de Canaco tramitó apoyos

Ante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, uno de cada cuatro socios de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco) tramitó apoyos, aunque consideraron que los trámites son engorrosos y no fluyen de acuerdo con sus necesidades.

Xavier Orendáin De Obeso, presidente del grupo empresarial, explicó, en contraparte, que 48% de los asociados no contempla solicitar créditos dado que tienen incertidumbre en la economía de los próximos meses en función de la emergencia sanitaria.

De los agremiados a la cúpula empresarial que sí han contemplado solicitar ayuda (52%), la mitad de los interesados (26%) consideró que los trámites son complejos, por lo que decidió no iniciarlos, mientras que el otro 26% fue el que ya realizó el proceso.

“Muchos no tienen la certeza de que pueda haber continuidad en las ventas y prefieren no tener deudas o porque ya tienen un compromiso financiero”, afirmó Xavier Orendáin De Obeso.

El dirigente de los comerciantes destacó las bondades de los programas Reinicia y Reactiva, pero admitió que hay atrasos.

“Reinicia va fluyendo razonablemente bien. Solamente 32% de los afiliados se ha acercado a uno de estos dos tipos de programas. En el programa Reactiva es donde hemos tenido los mayores contratiempos; hubo un problema con el sistema y nos aseguraron que ya se había corregido. Eso ocasionó que la mitad de los que ya habían iniciado trámites está siendo buscada para que se acerquen a la dependencia. La otra mitad está poco esperanzada a que puedan recibir el apoyo”, dijo.

Agregó que en 35% de los casos de empresas que ya realizaron el trámite para recibir los apoyos agregaron mal su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) por lo que será necesario corregir su expediente.

“El compromiso es que, a más tardar, el 30 de octubre se tenga dispersado el 65% de los recursos y para el 15 de noviembre, que es el Buen Fin, el compromiso es que se haya dispersado 80% de los recursos”, subrayó el líder empresarial.

Reciben ayuda

De parte de la Cámara de Comercio, empresas de tecnología, comercialización de computadoras, software y del sector de servicios, como salones de belleza, han recibido ayuda.

Las compañías que fueron aprobadas en algunos de los programas recibirán apoyos que van de los 70 mil a los 80 mil pesos, en promedio.

Piden a la Federación hacer su parte

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) reconoció que los apoyos otorgados por el Gobierno del Estado para la reactivación económica son insuficientes, por lo que solicitó a la Federación hacer su parte.

“Desde el inicio, sabíamos que para la magnitud de la pandemia el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado es limitado, por eso desde un principio solicitamos al Gobierno federal que apoyara a las Pymes, y a las empresas en general, para hacer frente a esta crisis económica”, dijo Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex.

Coincidió en que hubo errores en la plataforma de apoyos que ya fueron corregidos y se agilizó el papeleo para la entrega de los recursos, además de que se repusieron trámites.

Referente a la transparencia, dijo que han asistido a todas las reuniones y no existe ninguna queja en ese sentido.

“La queja era que era lento y tardado y no estaban informando por qué no entregaban los recursos, pero ya está fluyendo la información”, sostuvo y añadió que Coparmex participa en las mesas mediante las que revisan los trámites que se aceptan, rechazan y que se tiene que corregir.

“Nosotros no tenemos acceso a ver a quiénes. Nosotros vemos la cantidad de apoyos, pero no tenemos esa base de datos. Tendríamos que aplicar una encuesta que la haremos la próxima semana, porque apenas comenzaron a dispersar los apoyos”, indicó.

Primera partida

Se espera que con la primera partida de apoyos se vean beneficiados al menos 30 socios de Coparmex. Los requisitos para acceder a estos créditos son: información contractual de la empresa, número de empleados, balance, número de seguro social, acta de alta en Hacienda, entre otros.