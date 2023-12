¿Quiénes no serán beneficiados por el aumento de salario mínimo en 2024?

La semana pasada se anunció un incremento del 20% al salario mínimo que se comenzará a aplicar a partir de enero del 2024 y ante esto las dudas entorno a los beneficios que esto supone ya han empezado a aparecer.

La principal pregunta tiene que ver con quiénes serán los que podrán ver un aumento en su propio salario. Se puede adelantar de momento que aquellos que sí obtendrán este beneficio son los trabajadores cotizados ante el Seguro Social que tienen un salario de entre 207 y 248 pesos diarios.

¿Quiénes no serán beneficiados por el aumento del salario mínimo?

Las personas que no podrán disfrutar de los beneficios que implica este aumento son las que trabajan en la informalidad. En términos generales, los trabajos informales no disponen de días de vacaciones establecidos por la ley, no cuentan con reparto de utilidades y no existen los salarios mínimos.

Es por ello que se considera que el gobierno debería otorgar incentivos para ayudar a las micro y pequeñas empresas formales para evitar la informalidad en los trabajos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 55 de cada 100 personas trabajan en la informalidad en México.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV