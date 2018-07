¿Quién regula el intercambio de criptomonedas en la web?

Con la aparición de las criptomonedas en esta última década, los distintos gobiernos nacionales y bloques regionales han tenido que actualizar su normativa vigente para poder regular y legislar sobre las monedas digitales. Sin embargo, para una gran parte de la población existen dudas al respecto: ¿es ilegal operar con criptomonedas? ¿Se utiliza esta nueva tecnología para poder lavar dinero a nivel internacional? ¿Quién regula ese tipo de operaciones entonces? Las respuestas no son sencillas, pero en el siguiente artículo trataremos de echar luz sobre el asunto.

Noticieros, portales económicos, los principales diarios de todo el mundo: no hay lugar donde las criptomonedas no hayan penetrado. Lo que antes parecía una utopía, hoy es parte de nuestro presente cotidiano: se puede utilizar dinero que no existe de manera física, que no está regulado por ningún organismo internacional y que cuya aparición ha obligado a distintos países y bloques regionales como la Unión Europea a cambiar sus normativas vigentes. De esta manera, las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y Ripple, entre otras han logrado cambiar las reglas de juego dentro del mundo económico y financiero.

Ahora bien, este fenómeno no solo ha arrasado con nuestra mentalidad anclada en el siglo XX y la economía tradicional, donde el papel moneda regía el mundo, sino que también ha abierto nuevos interrogantes: ¿las criptomonedas son el activo que utilizan los cibercriminales y otro tipo de actividades ilegales? ¿Quién regula esas transacciones si los gobiernos no lo hacen? ¿Quién protege esos activos? Ante este momento tan incipiente, no es sencillo responder todos esos interrogantes, pero sí se puede afirmar que las monedas digitales son unas de las más seguras a nivel internacional, por lo que es mejor prestarles atención y entender su funcionamiento para disfrutar de ganancias atractivas. Para ello, nunca dejes de revisar los portales que dan el valor de las criptomonedas en tiempo real.

¿Son las monedas virtuales la mejor herramienta de los cibercriminales?

Seguro habrás leído que las criptomonedas, desde Bitcoin a las más emergentes, son los métodos de transacción más utilizados como medio de pago en Internet, lo cual incluye a la deep web y a los intercambios de todo tipo que se producen allí. Sin embargo, aunque la tecnología detrás de este tipo de activos digitales, popularmente conocido como “Blockchain” o su traducción literal al español “cadena de bloques”, no es del todo privada como para que los cibercriminales se sientan del todo seguros en sus transacciones.

La primer criptomoneda en salir a la luz, Bitcoin, apareció en el mundo digital allá por el año 2009 con la idea de transformar y revolucionar el sistema económico basado en transacciones monetarias como las conocíamos hasta la actualidad. En esa dirección, la primera operación con criptomonedas fue creada por un sujeto anónimo cuyo alias es Satoshi Nakamoto. Según especialistas en la manera, Bitcoin y otras ciberdivisas han nacido con el objetivo de ser un bien intercambiable que no dependiera de organismos nacionales ni bancas privadas. Así, no habría intermediarios, apuntando a una mayor libertad económica y política.

Sin embargo, y tal como nos tiene acostumbrados esta especie tan extraña como el ser humano, cada nuevo invento puede ser utilizado para el mal por más nobles que sean sus intenciones iniciales. Basta con recordar el caso de la pólvora en el siglo XIX. Es por eso que las criptomonedas están en el ojo de la tormenta para algunas naciones y bloques regionales, ya que se desconfía de quiénes operan con estos activos digitales. Según informa el diario ABC de España, Bitcoin es en la actualidad uno de los principales medios de pago que se utilizan para la compra y venta de artículos ilegales dentro de la deep web.

Esas operaciones, continúa el medio ibérico, se dan dentro de lo que se conoce como red TOR -acrónimo de The Onion Router-. Esta red funciona mediante el uso de un navegador específico que permite a los usuarios de todo el mundo conectarse a otros servidores

intermediarios, lo cual ayuda a mantener la privacidad de las distintas personas conectadas. Este avance tecnológico ha permitido, claro, que en esa red se intercambien objetos y servicios que en muchos países están prohibidos por la ley. Las criptomonedas han quedado emparentadas a eso, aunque en realidad solo son un activo económico como el dinero real y la utilización que se le dé dependerá de cada persona.

¿Quién protege nuestro dinero invertido en criptomonedas?

Hasta el momento, el sitio especializado para poder vender y comprar nuestras criptomonedas como Bitcoin, son los denominados Exchange. En esta clase de páginas web se pueden realizar en cuestión de minutos el intercambio de criptomonedas por dinero tradicional. Además, como si fuera el homebanking de tu banco de cabecera, también podrás revisar el estado de tu cuenta y más.

Ahora bien, según especialistas esa función de “banco” que proponen estos sitios no es de fiar, o al menos no en la misma medida que nos bancos tradicionales. Mientras que las criptomonedas son la moneda más segura más segura del mercado internacional, el lugar para acumularlas e intercambiarlas aún presenta algunas fallas, aunque no del todo insalvables. Después de todo, los bancos tradicionales también presentan errores en su sistema web bastante a menudo. El problema real surge cuando se necesita liquidez con urgencia: no siempre se puede obtener el dinero “real” cuando queramos.

En el caso de Bitcoin, es muy probable que encuentres compradores al instante, pero en el caso de criptomonedas más pequeñas o emergentes, no siempre es fácil venderlas con rapidez. Es decir, si por alguna urgencia necesitaras vender tus monedas digitales para hacerte de dinero tradicional, puede que esa operación lleve más horas de las que puedes esperar. La liquidez de algunas criptodivisas nuevas es su principal argumento en contra hasta el momento, pero se confía en que dentro de poco se pueda buscar alternativas que resolver para satisfacer a más clientes a lo largo del mundo.

¿Quién regula y protege mis activos?

Muchos Exchange tienen sus propias reglas y códigos de seguridad, los cuales se basan en leyes internas que cada nuevo usuario acepta al empezar a operar allí. Es por eso, por ejemplo, que los límites de extracción de dinero de esas cuentas suele tener un tope. Con ello se busca evitar fraudes, robos, evasión de impuestos en países donde las criptomonedas están reguladas con más severidad y la actividad económica vinculada con cibercrímenes u otro tipo de ilegalidades. Para muchos, este tipo de medidas puede ser un dolor de cabeza, pero para otros usuarios esto es un alivio.

Vale remarcar, en esa misma dirección, que uno de los grandes inconvenientes que presentan las criptomonedas en la actualidad es que las transferencias que se hacen tienen carácter de irreversibles. Por el contrario, en el el sistema financiero estándar de la actualidad, esto no es así y sí se puede echar atrás. Esta medida está pensada en el caso de sufrir algún tipo de fraue o robo, muchas veces derivados por la averiguación de las claves del acceso web del banco.

Además, existen seguros para estos casos. Con las criptomonedas, hasta el momento, nada eso sucede.

Otro factor a tener en cuenta, al igual que en el sistema tradicional, es el de las famosas “corridas”. Si hay un auge vendedor dentro de las criptomonedas, es difícil regularlo, algo que en el sistema tradicional sí puede ocurrir. Al Exchange, sobre todo en el caso de Bitcoin, este tipo de fenómenos puede agarrarlos por sorpresa. Así, las criptomonedas presentan una serie de ventajas pero también de desventajas en su letra chica que es mejor tener en cuenta. Si bien es injusto asociarla a los cibercriminales, no todo es color de oro como el logo del Bitcoin.