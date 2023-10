Depositar dinero en la sucursal bancaria comienza a ser cosa del pasado. Hoy en día, las transferencias bancarias facilitan mucho el movimiento de recursos de una cuenta a otra. Pero como todo sistema, puede tener sus fallas y aquí te compartimos información relevante sobre lo que debes hacer en caso de que un pago no sea recibido.

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), diseñado por el Banco de México (Banxico) y la banca comercial, es el mecanismo electrónico para enviar y recibir dinero entre cuentas, sin la necesidad de desplazarse a una sucursal y hacerlo incluso entre cuentahabientes de bancos diferentes.

¿Qué hacer si tu transferencia no fue recibido?

Según Banxico, si tuviste problema para recibir tu pago, puedes consultar MI-SPEI https://www.banxico.org.mx/cep/ y una vez que se verifica que el pago no existe en el sistema, no se ha liquidado o fue devuelto, deberás acudir a tu banco con una impresión del resultado de tu consulta para conocer por qué no se efectuó el pago.

¿Cómo consultar la transferencia?

En la página www.banxico.org.mx/cep/ puedes descargar el estado de tu transferencia por medio de MI-SPEI. Asimismo, desde esta dirección puedes obtener un comprobante electrónico de pagos realizados en los últimos 45 días. Únicamente necesitas contar con:

Fecha en la que se realizó el pago

Criterio de búsqueda, puede ser por clave de rastreo o número de referencia

Banco emisor del pago

Banco receptor del pago

Cuenta Beneficiaria (CLABE/Tarjeta de débito/Número de celular)

Monto del pago

En segundos obtendrás tu comprobante.

