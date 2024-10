¿Qué es más recomendable, una tarjeta de crédito o débito?

El riesgo de ser víctima de fraude al momento de realizar compras en línea es cada vez más grande. Del mismo modo, para evitar tener problemas financieros, muchas personas se preguntan si es mejor opción adquirir una tarjeta de débito o una de crédito.

Ambas opciones están hechas de plástico, cuentan con una banda magnética al reverso y un chip electrónico que permite guardar la información del usuario. Del mismo modo, tanto la tarjeta de crédito como la de débito solicitan una clave o un PIN para asegurar la identidad del titular al momento de realizar las transacciones.

La tarjeta de crédito es un instrumento de pago personal que permite a su titular hacer compras de artículos o servicios al instante, aún si no cuenta con saldo en su cuenta en ese momento. Este préstamo debe ser pagado por el usuario en el plazo que estipule la institución bancaria o, de lo contrario, se generarán intereses.

La más grande ventaja de las tarjetas de crédito es que dan la opción de pagar a plazos, por lo que el banco te otorga un financiamiento y puedes realizar las compras que más necesites sin necesidad de que te descuenten el dinero en el momento.

Otras ventajas de tener una tarjeta de crédito es que puedes acceder a ciertos descuentos exclusivos para esta modalidad. También puedes adquirir seguros de viaje, seguros contra fraude y realizar compras por internet y en el extranjero de manera efectiva. Los beneficios de abrir una cuenta a crédito dependerán de la institución donde la tramites.

Por otra parte, la tarjeta de débito es una herramienta donde puedes guardar tu dinero de manera digital. Con ella, podrás sustituir el efectivo de una manera más segura y rápida, al no tener que manejar dinero comprando en establecimientos o pagando servicios. No obstante, no podrás pagar si no hay saldo suficiente en la cuenta.

Al final, lo más recomendable dependerá de las necesidades de cada individuo. Si necesitas una tarjeta para sacar dinero en efectivo de un cajero y realizar compras cotidianas, elige una tarjeta de débito. En cambio, si lo que deseas es dividir los pagos de tus adquisiciones, deberías optar por una tarjeta de crédito.

Sin embargo, existen una serie de recomendaciones para tener la mejor experiencia con cualquiera de las dos opciones.

Nunca reveles tu NIP o clave

No pierdas de vista la tarjeta al momento de pagar ni permitas que la acerquen a dispositivos no autorizados

Evita realizar compras por internet cuando estés conectado a redes públicas de WiFi

Saca dinero solamente de cajeros que conozcas, que se encuentren bien iluminados y en puntos autorizados

En algunas aplicaciones bancarias para las tarjetas digitales, se permite activar la opción del CVV dinámico, el cual muestra un código único que es válido por unos cuantos minutos para que realices tu compra en el momento. El código cambia después de un tiempo y, de esta manera, se reduce el riesgo de que tu información sea utilizada en fraudes o se autoricen compras realizadas por terceros.

