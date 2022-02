¿Qué es el SAT? Estos son los principales trámites que puedes hacer aquí

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es una dependencia de la administración pública que se encarga de recaudar los impuestos de las personas físicas (asalariados) y morales (empresas), además de vigilar que cumplan con las obligaciones fiscales establecidas en la ley en materia tributaria y aduanera.

Funciona bajo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), pero es independiente y tiene competencias y facultades autónomas, con la finalidad de que los contribuyentes aporten sus impuestos de forma proporcional y equitativa, para que esto incida de manera favorable en el financiamiento del gasto público.

Además, se encarga de controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional para evitar riesgos en las operaciones.

En resumen, el SAT tiene como objetivo aumentar la eficiencia recaudatoria, reducir el contrabando y la economía informal, mejorar la eficiencia de la administración tributaria, contar con un padrón confiable y completo de contribuyentes.

¿Cuáles son los principales trámites del SAT?

SAT: Inscripción al RFC

Los principales trámites que puedes hacer ante el SAT son inscribirte para obtener tu RFC, el cual sirve para identificar a toda aquella persona que realiza una actividad económica y deba contribuir con el gasto público ante el SAT.

Además de servir para llevar a cabo diversos trámites del pago de impuestos y obligaciones fiscales, se necesita también para acceder a diferentes servicios financieros como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, programas de seguridad social, y manejo del Afore, así como para poder usar tu Infonavit.

A partir de este 2022 la inscripción al RFC será obligatoria para todas las personas mayores de 18 años. Para obtenerlo es necesario obtener una cita a través de la página de citas del SAT, donde se te informará sobre los documentos que debes presentar en las oficiales que el organismo te indique.

SAT: Tramitar tu alta como Persona Física

Una persona física es un individuo con derechos y obligaciones que lleva a cabo una actividad por la cual recibe un ingreso, como las personas empleadas, profesionistas, comerciantes o vendedores, entre otros).

Es importante que te registres ante el SAT para que este ente observe que eres una persona confiable, y que al final no seas perseguido por algún mal manejo de tus recursos, pues el SAT siempre está al pendiente de tus ingresos y egresos para verificar que no gastes más dinero del que recibes, y que todos los recursos que recibes son entregados de manera legal, mediante la formalidad, y que para obtenerlos ya has pagado todos los impuestos debidos.

En caso de no cumplir con estas obligaciones, al término del año fiscal podrías ser acreedor a multas que posteriormente te impedirán seguir con otros trámites, e incluso, tus cuentas podrían llegar a ser investigadas y congeladas sin que puedas hacer uso de tus recursos.

Para tener más información sobre este punto puedes ingresar a la liga, donde podrás conocer más sobre cómo sumarte al SAT como persona física y cuáles son los regímenes en los cuales puedes inscribirte.

SAT: Dar de alta una empresa en México

Cuando se constituye una empresa es necesario que esta sea dada de alta ante el SAT para

Por lo general, las empresas son inscritas bajo el concepto de Persona Moral, que según el SAT, es el conjunto de personas físicas, que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de una persona física), sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones.

Es importante que inscribas tu empresa para que el SAT corrobore que se encuentra en la legalidad y que opera según las leyes. Para inscribirte y conocer más sobre este tema puedes ingresar aquí.

También puedes sumarte al SAT como emprendedor como persona física sin necesidad de crear una empresa, únicamente identificando el régimen al cual debes inscribirte según el tipo de servicios que prestarás, por ejemplo si será temporal, si son servicios empresariales o profesionales, o si por ejemplo buscas rentar un bien inmueble. Para conocer más sobre los tipos de regímenes puedes ingresar aquí.

SAT: Conseguir tu firma electrónica

La Firma Electrónica, conocida también como e.firma, es uno de los trámites fundamentales que debes tener al día para poder realizar tus trámites ante el SAT, aunque en ocasiones también es requerido en otras dependencias federales, estatales y municipales, como por ejemplo el IMSS o la Conagua.

Tu e.firma es única, se trata de un archivo cifrado que es validado como una firma autógrafa, es decir, que cuando tú envías este documento a la par de tus trámites, funciona como tu aprobación e identificación.

Para obtenerla también es necesario contar con una cita en el SAT, el trámite es gratuito y se obtiene de manera presencial. Para más información puedes ingresar aquí.

Presentar tus declaraciones de impuestos

La declaración de impuestos es una obligación fiscal que deben cumplir las personas físicas que obtengan ingresos en un año, y esta debe presentarse a más tardar los meses de abril.

Aunque generalmente los patrones presentan la declaración anual de sus empleados, es responsabilidad del trabajador verificar que se haya hecho en tiempo y forma y con la información correcta.

En los casos que el patrón no presente la declaración, la persona empleada debe presentarla para poder estar al corriente con sus obligaciones fiscales, o de lo contrario puede ser acreedora a una multa. También puede presentarla algún contador o contadora contratado por la persona interesada.

Sin embargo, no todo suena tan malo pues si has cumplido correctamente con el manejo de tus ingresos y egresos, podrías ser acreedor a una devolución de impuestos a cargo del SAT, que se deposita a tu cuenta luego de validar tu declaración anual.

Si quieres obtener más información sobre cómo puedes presentar tus declaraciones y cuáles son los tipos de declaraciones que puedes hacer, solo debes ingresar a la liga del SAT aquí.

AC