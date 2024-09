Avaterra Natural Living recibió la certificación Edge Advanced como un edificio sustentable, al contar con estrategias de ahorro de energía y agua, así como por ser un edificio comprometido con minimizar la producción de carbono. Con ello, es el primer complejo habitacional en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en obtener la distinción.

La certificación, obtenida bajo el número GP2- MEX-24031310191851-78, se constituye como prueba del compromiso que Avaterra y Green Life Capital mantienen en materia de sustentabilidad con el medio ambiente.

“Estamos muy contentos de haber completado este proceso de certificación, que valida todo el esfuerzo e inversión que hemos hecho por la sustentabilidad en este proyecto. Este distintivo es testimonio del liderazgo en sostenibilidad y la capacidad para renovar proyectos existentes, alineándolos con los más altos estándares internacionales de eficiencia y resiliencia”, dijo el director general de Avaterra, Gerardo Huerta Hoyos.

Añadió que el reconocimiento es una garantía del compromiso de Avaterra con el medio ambiente, iniciado desde hace casi 15 años al contemplar, desde su origen arquitectónico y de ingeniería, medidas que le permiten estar en sintonía con los estándares en materia de energía y agua.

Por ejemplo, el complejo certificado cuenta con paneles solares que permiten generar energía fotovoltaica, minimizando los consumos de energía eléctrica con cargo a la Comisión Federal de Electricidad, destacó el ingeniero Huerta Hoyos.

También cuenta con sistemas de ventilación cruzada que permiten mantener siempre frescas las unidades habitacionales, protegiéndolos del calor extremo u reduciendo la necesidad de sistemas mecánicos de enfriamiento con sus altos costos operativos.

Avaterra también opera con un sistema de gestión hídrica que no solo consume menos agua, sino que permite devolverla a los mantos freáticos gracias a la infiltración en la tierra.

“Se ha hecho una inversión importantísima para infiltrar el agua de lluvia, hoy se infiltra mucha más agua con el proyecto que cuando era un predio de cultivo”, explicó Huerta. “También tratamos toda el agua que usamos y la volvemos a usar para el riego, y al usarla para riego el recurso se vuelve a infiltrar en la tierra. De esta forma estamos colaborando en el manejo del agua, porque en realidad infiltramos toda el agua; de lluvia y la que utilizamos” destacó el ingeniero.

Así, la certificación Edge Advanced avala que, en una primera etapa, Avaterra mantiene ahorros de energía en 47%, 33% en materia de agua, y tiene un 98% menos en carbono incorporado en materiales.

Lo anterior, dijo el ingeniero Gerardo Huerta, se logró gracias al trabajo emprendido de la mano de Eosis, una firma internacional de consultoría sustentable, enfocada en el desarrollo de estrategias ESG -siglas en inglés de los conceptos “Ambientales, Sociales y de Gobernanza”-, para proyectos inmobiliarios eficientes.

El objetivo de Eosis es promover la descarbonización de edificios y operaciones, alineando sus prácticas con los más altos estándares de certificaciones internaciones, como LEED y Edge, recibida el pasado viernes por Avaterra y Green Life Capital.

Distinción que valida una apuesta sostenible

Gerardo Huerta Hoyos, director general de Avaterra, remarca que “en el momento en que una institución internacional que se dedica a vigilar el tema de sustentabilidad, como lo es Edge Advanced, otorga esta certificación, le quitamos la ambigüedad a las opiniones sobre este proyecto”.

Explica que “ya no se trata de una opinión, ya es una certificación, es un documento que a nivel internacional es válido, y esto es muy importante, tanto para beneficio de las personas que confiaron en nosotros y compraron ya su departamento, como para quienes están pensando en comprar con nosotros. También demuestra el compromiso social de la empresa y de nuestros socios por demostrar que sí estamos haciendo las cosas correctamente en materia de medio ambiente”.

Destacan beneficios económicos para los interesados en vivir en este edificio

Gerardo Huerta, director de Avaterra, afirmó que la certificación Edge no solo garantiza el compromiso que tiene el proyecto con el medio ambiente, también se traduce en beneficios y ahorros para sus clientes, quienes no solo vivirán en un entorno sostenible, sino que además representarán ahorros directos en sus bolsillos, al no tener que generar inversiones adicionales al adquirir su propiedad.

También, dijo, se pueden acceder a beneficios en materia de sustentabilidad, por ejemplo, la hipoteca verde que ofrecen bancos para fomentar la adquisición de vivienda sostenible, pues cada departamento dentro de Avaterra cuenta con su propio certificado que puede ser mostrado al momento de acceder a beneficios de este tipo.

“Quien compre aquí va a poder acceder a la hipoteca verde con condiciones preferenciales, tanto de gastos de origen como de la tasa de interés durante todo el transcurso del crédito. Eso es un apoyo que promueve el Banco Mundial para motivar a generar espacios responsables con el medio ambiente. Y esto les beneficia porque no tienen que buscar ellos este proceso, sino que llegan a un espacio que ya está certificado”, manifestó el ingeniero Huerta Hoyos.

La certificación Edge Advanced es promovida por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que no solo reconoce las características del edificio, sino también su capacidad para mantenerse en actualización y optimización con el paso del tiempo.

“Con la incorporación de nuevas tecnologías y mejores prácticas, Avaterra se posiciona como un modelo a seguir en la industria para quienes buscan mejorar el desempeño ambiental de proyectos inmobiliarios existentes, esperando inspirar a otros desarrolladores a seguir este camino hacia un futuro más verde y responsable”, manifestó.

