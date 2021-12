Prometen más certificación y siembra de árboles en Jalisco

Ante el anuncio de exportación de aguacate a Estados Unidos y el incremento de producción, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco A.C. (APEAJAL) se comprometió a empujar la certificación medioambiental de los productores y a una Agenda Verde a 10 años para sembrar 157 mil árboles en el sur de Jalisco.

Es en esta región donde más aguacate se produce y donde, hace dos años, hubo el desbordamiento del río Salsipuedes a causa de la deforestación para plantar el “oro verde”.

Sin embargo, Javier Medina Villanueva, titular de la A.C. señaló que la certificación medioambiental de Rainforest Alliance no es obligatoria para exportar. Hoy solo mil 700 hectáreas cuentan con ella de las 37 mil que hay en el Estado.

Añadió que buscarán la certificación de al menos 20 o 25 mil hectáreas y, para el siguiente año, al menos cinco mil aunque, resaltó, los trámites “no son tan dinámicos” y necesitan ayuda de las autoridades de gobierno.

“Pedimos que Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) ya no admita ninguna certificación de aquellos que hagan mal uso de los recursos forestales. Nosotros como industria podemos pedir que hagan las cosas bien, pero si ellos (gobierno) no ayudan no podemos hacer más”, señaló.

Además, en tema de agua, aseguró que más de 30 mil hectáreas ya cuentan con un sistema de riego tecnificado para el ahorro de agua.

Con la apertura de exportación al país norteamericano, se espera un aumento en la producción de 10%, señaló Medina Villanueva.

GC