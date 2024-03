Profeco revela, al fin, cuánto tiempo permaneces en el buró de crédito

La preocupación acerca del buró de crédito es uno de los temores modernos más comunes en la economía actual. Si te encuentras en un estado en el que por alguna u otra razón te has atrasado en los pagos de una compra o préstamo y ves lejana la liquidez, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te da la fecha en la que saldrás de esta categoría.

Lo primero que hay que mencionar es que el ingreso al buró de crédito no es cuando se atrasa un pago, sino cuando se registra una tarjeta de crédito, da igual si es bancaria, departamental o una financiera. Por ello, estar en buró de crédito no es necesariamente malo, el buró solo muestra el rendimiento que has tenido, por lo que te puede abrir grandes oportunidades de crédito en un futuro.

¿Cuánto tiempo permaneces en el buró de crédito?

El historial crediticio de un individuo permanece en la base de datos durante 72 meses o lo que es lo mismo: 7 años. El tiempo es a partir del último reporte de movimiento frente al buró de crédito.

Con respecto a las ofertas de borrar a las personas enlistadas en el buró, la Profeco advierte que ninguna entidad puede realizar este servicio. Así que este tipo de ofertas deben de considerarse como fraudes potenciales.

