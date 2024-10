En el año 2015, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un estudio de calidad en el que mostraba los resultados de un análisis realizado a más de 40 colchones, al considerar que es un elemento importante de uno de los sitios preferidos de casi todos, la habitación.

La cama es el lugar donde se esparce tiempo tras el trabajo, donde se recargan pilas, donde se toman decisiones. Y si no se tiene un buen colchón, quizá ese descanso no sea el óptimo para las personas. Cuando después de varias horas de dormir uno se despierta más cansado o siente que no se repuso del trajín del día, quizá sea momento de cambiar de colchón, y de cara a la edición 2024 del Buen Fin es que te traemos de vuelta ese estudio para que revises tus opciones.

El estudio de calidad del año 2015 de la Profeco señala que si bien las personas deciden el colchón que van a comprar pensando solo en el precio, lo importante es considerar que la tecnología con la que fue construido o con la que ofrece descanso sea la adecuada. Por ejemplo, explica que existen diversos tipos de resortes y materiales de aislamiento, acojinamiento y otros para hacer que un colchón sea cómodo; también, si el relleno es de origen natural, artificial, sintético, de geles, materiales viscoelásticos; si son sensibles a la temperatura corporal; las telas de sus forros, el bordado y hasta el estampado.

La Profeco señala que entre otros, se vende a los clientes la idea de que para que un colchón sea cómodo debe ser del tipo ortopédico y que, sin embargo, esto no existe, ya que en teoría, un producto de este tipo debe estar fabricado de manera que sirva para corregir alguna deformación o discapacidad del cuerpo humano, por lo que no son para todos.

El estudio asegura que los colchones muy duros o firmes pueden provocar contracturas, mala circulación, y que en gran medida dependen de si tienen mucho o poco acojinamiento, además de que a veces cuentan con curvas en zonas que pueden hacer que estén más altas partes del cuerpo como la cadera, la espalda, o el cuello.

Sobre los resortes, la Profeco dice que al ser la parte de los hombros donde más se concentra el peso al estar recostado, es evidente que un colchón demasiado firme no dará el soporte adecuado al cuerpo, lo que al final terminará en un mal descanso y más molestias que antes de cambiarlo; lo mismo ocurre con colchones demasiado suaves y sin soporte.

Entre otros puntos, se debe buscar un colchón adecuado para la estatura, que no queden colgando los pies, y recuerda que en México el tamaño promedio es de 190 cm + 5 cm por 135 cm +2 cm ; también, se tiene que considerar si se duerme solo o acompañado.

¿Qué dice el estudio de la Profeco sobre los colchones?

En el análisis de la Profeco se revisaron 43 modelos de colchones de tamaño matrimonial, de las 15 marcas más vendidas. Entre las pruebas se revisó:

Información al consumidor

La marca y modelo; materiales o insumos; medidas; densidad o tipo de resortes; país de origen; nombre o razón social del vendedor; instrucciones de uso y cuidado

Sobre el forro del colchón

Acabados; que las fibras fueran declaradas en su etiqueta; el tipo de contenido de fibras; la masa; resistencia a la decoloración; resistencia al uso; elementos de construcción; factores de comodidad de la unidad de resortes; pérdida de resistencia por envejecimiento del núcleo.

Las pruebas sensoriales

Fueron 30 panelistas quienes se acostaron en los colchones para determinar el confort y la suavidad de los mismos, así como los otros parámetros ya mencionados. La prueba se realizó en dos grupos de colchones, siendo uno con aquellos de núcleo de espuma o aglutinado de poliuretano; y el segundo en colchones de resortes, tanto del tipo bonell, de embolsados, de resorte continuo, y de resortes de diseño.

Los mejores colchones, según el estudio de Profeco son aquellos que alcanzaron una calificación de Excelente. Estos son:

Restonic Confort Pedic

Restonic Silk

Spring Air Balance

Carreiro Extra Cardenal

Simmons Glow

América Amazon CADL-510

Dormimundo Skyline

Dormimundo Moonlight

Dormimundo Athletic

Sealy Antonela

Stearns & Foster

Restonic Passion

Spring Air Intensity

Kluft VictoriaGarden

Simmons Absolution

Simmons Bohemm

Wendy Amatista

Wendy Aloe Vera

Wendy Hotelero Clásico

Serta iSeries applause

Serta One

Serta Cobalt

Spring Air Florence

Spring Air London

Spring Passport

América Lite CAGM-640

Sealy Crown Jewel

Sealy Gondar (evolution)

Sealy Hennessey

Carreiro Gran Marqués

Carreiro Fantasy Rests Fredom

América Praga CATA-170

Sealy True Form Liberville

Sealy Tru Form Duke (Microthane)

Sealy True Form Kentaurus (Microthane)

Tempur-pedic-Sealy Contour Supremer

Selther Bochum Fresh

Selther Massa

Selther Dresser México

La Profeco señala que los expertos recomiendan que para que un colchón extienda su vida útil siempre es recomendable utilizar un protector; se sugiere no brincar sobre ellos; aunque sean "No vuelta", se recomienda darla de vez en cuando para que no se deformen con el tiempo; sacudirlo todos los días y aspirarlo con regularidad; evitar sentarse en la orilla.

