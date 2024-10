La cerveza es una de las bebidas alcohólicas favoritas del mundo; sin embargo, la también es uno de los productos que más influyen en aumentar de peso. Si te encuentras en este dilema de si tomarte o no una cerveza para no romper tu dieta, el día de hoy te compartimos cuál de ellos es “la mejor” y también la más “económica” cerveza light baja en alcohol, de acuerdo con estudios realizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según la “Revista del Consumidor” del pasado mes de septiembre, tras el estudio de un total de 19 marcas de cervezas, 12 bajas en alcohol y siete sin alcohol cumplieron con el contenido de sodio, alcohol, componentes volátiles, contenido neto, energético y de azúcares. Te revelamos más detalles de este estudio.

¿Cuál es la mejor y más barata cerveza light baja en alcohol?

De acuerdo con los resultados obtenidos por la Profeco, la cerveza Corona Light es “la mejor” cerveza light y la más económica, debido a que es la que tiene menos sodio y también menos azúcar, además de tener un costo de tan sólo $5.00 mxn por cada 100 mililitros.

La Corona Light que se denomina como de "bajo contenido energético" en su etiqueta de contenido presentó 4.2 miligramos de sodio, 0.02 gramos de azúcares y 28 kilocalorías por cada 100 mililitros.

De la misma manera presentó 3.5 por ciento de alcohol, 38.2 miligramos por 100 mililitros A.A de ésteres y 204.8 miligramos por 100 mililitros A.A de alcoholes superiores.

La cerveza Corona Light presentó esta información completa al consumidor, y cumplió con el contenido neto, no presentó aldehídos y no contiene metanol. De la misma manera, presentó glucosa como tipo de azúcar.

Estas son “cervezas” que en realidad NO SON cervezas

La Profeco también ha revelado aclaró que algunas bebidas que se cree que son cerveza en realidad no lo son, debido a que no contienen por lo menos el 2 por ciento de alcohol que en teoría deberían de contener estos productos, por lo que no pueden usar la denominación “cerveza”. Estas son:

Tecate 0.0

Corona Cero

Heineken 0.0 sin alcohol

Heineken 0.0 alcohol

Old Milwaukee

Mahou

Erdinger Weissbier

