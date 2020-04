Productores advierten que podría haber desabasto de tortilla

Productores de tortilla advierten que se podría presentar un desbasto del alimento en plena contingencia sanitaria por el Covid-19 si no se estabiliza los precios de maíz en México, pues los intermediarios han aumentado el precio de la tonelada hasta en 32% en los últimos días, lo que ha provocado que el precio del kilogramo registre un incremento también.

"La producción de tortilla en México está en riesgo porque no existe una interlocución con el gobierno federal para estabilizar el precio de maíz"

"La producción de tortilla en México está en riesgo porque no existe una interlocución con el gobierno federal para estabilizar el precio de maíz, que es el insumo principal para la elaboración del alimento más importante en la dieta de los mexicanos pues este grano sigue incrementando su precio, ya que en febrero pagábamos cuatro mil 800 pesos por tonelada y, hoy lunes 13 de abril, ya tenemos que desembolsar seis mil 350 pesos por tonelada; es decir, nos subieron 300 pesos más en sólo dos semanas", dijo el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz.

Este lunes, productores realizaron una protesta en la delegación oriente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) porque esa instancia ha amenazado con clausurar tortillerías y aplicar multas por el aumento del precio de la tortilla, pero no existe un precio oficial porque desde hace más de una década fue liberado, lo que consideran los propietarios de esos establecimientos como un acto ilegal.

"Desde enero de 1999, el precio de la tortilla se liberó, por lo que ninguna instancia federal puede fijar un precio oficial en este producto, como lo ha declarado la Profeco, quien nos está amenazando y actúa en contra de los propietarios de las tortillerías; situación que rechazamos categóricamente, pues lo que tendría que supervisar es que se estabilice el precio del maíz para que nosotros no nos veamos en la necesidad de subir el costo por kilogramo", denunció.

"Desde enero de 1999, el precio de la tortilla se liberó, por lo que ninguna instancia federal puede fijar un precio oficial en este producto"

El precio por kilogramo de tortilla varía en cada región del país, pues fluctúa entre los 14 y los 22 pesos; en la Zona Metropolitana del Valle de México se vende entre 14 a 17 pesos, pero si los insumos para su elaboración continúan a la alza existe el riesgo de que los productores dejen de elaborarla.

"Seguimos teniendo graves consecuencias derivado de los incrementos en nuestro principal insumo, por lo que, desafortunadamente existe el enorme riesgo de dejar sin tortillas las mesas de los mexicanos, porque de seguir con las amenazas y acciones de la Profeco, como en el peor de los gobiernos de antaño, y de mantenerse el sobrecosto del maíz, corremos el riesgo de ver tortillerías cerradas en las próximas semanas", expresó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Rubén Montalvo Morales.

Los miembros de ese sector productivo alertaron que si continúa la actual situación, a partir de la próxima semana empezarán a bajar la cortina las tortillerías porque ya no será rentable para ellos, lo que afectará a los consumidores, principalmente a los de bajos recursos.

Los líderes tortilleros solicitaron una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que solucione el problema que pone en riesgo a casi 450 mil fuentes de empleo.

"Este es un llamado urgente al Presidente para que nos conceda una audiencia, para que personalmente le expliquemos lo que sabemos de la industria de la tortilla quienes estamos detrás del mostrador, para que sepa cómo funciona la cadena alimentaria del maíz y la tortilla y no sólo se deje llevar por gente que no come tortilla y que no conoce las cualidades que ésta tiene", expuso Sergio Jarquín Muñoz.

JM