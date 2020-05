Primeros negocios cumplen con plan para reabrir

Tras más de dos meses de haber cerrado y con pérdidas de 500 mil pesos, Saira y Edith, dueñas del salón de belleza Bazuza, recibieron ayer el distintivo del Gobierno estatal que les acredita su reapertura a partir del 1 de junio.

Bazuza es el primer negocio no esencial que obtuvo dicho logo luego de cumplir con todos los lineamientos sanitarios solicitados para poder operar en medio de la pandemia por el COVID-19.

Los hologramas son parte de la “Fase 0” del Plan Jalisco de Reactivación Económica. Hasta ayer, 55 mil establecimientos no esenciales se habían registrado para reabrir.

Saira cuenta que implementaron la venta de productos de belleza a domicilio, pero no les ajustó. Aun así, continuaron con el pago a proveedores desde abril, con los sueldos de las 37 trabajadoras de tres sucursales y la renta de los locales.

El gobernador también pegó las calcomanías en una cervecera ubicada en Zapopan y un taller de artesanías en Tlaquepaque. Fuera de la metrópoli, en Ocotlán una empresa mueblera y una cervecera consiguieron la insignia.

En caso de incumplimiento, se retirará la acreditación y los comercios responsables serán sancionados o clausurados.

El trámite para conseguir el distintivo es gratuito y sin intermediarios. Se puede realizar en la página https://sira.jalisco.gob.mx/.

Insignia que entrega el Gobierno estatal a negocios no esenciales registrados. ESPECIAL

Comerciantes se quejan de línea y fallas en registro

La línea 3341606130 que dispuso el Gobierno estatal para despejar dudas y ayudar a comerciantes con el registro en el Sistema Integral para la Reactivación Económica (SIRA) no ha sido suficiente para atender a los interesados, pues acumula quejas de usuarios.

Este medio marcó una decena de veces a ese número, pero una contestadora decía que todos los asesores se encontraban ocupados. Aunque la grabación promete regresar la llamada marcando el signo de número, esto no sucede.

José Ferrer Vázquez, un comerciante, coincidió y comentó a través de redes sociales: “su teléfono son puras grabaciones. Marco el 0 y sus asesores siguen ocupados desde el 18 de mayo. Marco el símbolo para que me regresen la llamada y hasta ahora nada”.

“Ya hablé al número telefónico que me proporcionaron y sólo apuntan a decir que espere, que elimine las cookies y que revise todas las carpetas así desde el inicio de esto. Urge respuesta”, agregó Karla Rey.

Además de ese desperfecto en la línea de atención telefónica, persisten las fallas para dar de alta en el sistema o retrasos para que llegue el folio de validación de la documentación.

“Ya pasaron días desde que me pidieron mis datos y sin respuesta. Alguien puede apoyar con mi caso”, dijo Yadhira Valdivia en Twitter.

Alberto Mojica señaló: “he insistido varias veces para hacer mi registro y no he podido, dicen que me llegará un correo y hasta ahorita nada”.

Hasta el momento suman 55 mil establecimientos que se han registrado para comenzar con la reapertura el 1 de junio en Jalisco, luego de cumplir con los requisitos sanitarios.

En el interior del Estado, a la espera

Annel Barrera Álvarez, propietaria de un negocio de Ocotlán, explicó que también tuvo problemas para ingresar a la página en un principio.

“Yo hice el registro de dos negocios, el mío y el de mi mamá, el primero lo pude hacer y el segundo estaba muy saturado y te regresaba al principio y lo tuvimos que hacer en la madrugada cuando estaba menos saturado, ya nos dio el folio y estamos esperando a que nos digan cuándo van a ir a revisarlo”, agregó.

Arturo Venegas, vendedor de La Barca, detalló: “todavía estamos a la espera de la calcomanía. No nos han dicho para cuándo, esperemos que sea esta semana”.

Luego de cumplir con las medidas sanitarias, la estética Bazuza obtuvo su holograma. EL INFORMADOR/G. Gallo

Tras pérdidas de $500 mil, podrán reabrir el 1 de junio

El Salón de belleza Bazuza es el primer negocio no esencial que recibió el primer distintivo en la metrópoli por haber cumplido con los lineamientos sanitarios solicitados para poder operar en medio de la pandemia por COVID-19.

Saira, una de las propietarias del establecimiento, contó que implementaron la venta de productos de belleza a domicilio, pero no les ajustó el dinero y tuvieron que recortar el salario de sus 37 trabajadoras. Además, enfrentaron pérdidas de 500 mil pesos.

“El primer mes sostuvimos los pagos de todo, pero al segundo mes nos fue imposible por lo que tuvimos que reducir 50% el sueldo de las empleadas, en general durante este tiempo todas nos vimos afectadas porque las chicas reciben su salario base más comisión por lo trabajado” relató.

Edith Brambila, administradora del salón de belleza, explicó que el 18 de mayo realizaron su trámite en línea. “Te pedían tu RFC, que contestaras una encuesta para saber las medidas de sanidad a trabajar y te hacían firmar una carta compromiso para asegurarse que vas a cumplir con las medidas”.

El día de ayer les notificaron, a través de un mensaje, que les colocarían su holograma distintivo en la sucursal principal, ubicada en calle Garibaldi en la Colonia Circunvalación Vallarta, y en el local de Plaza Fusión Galerías para que los clientes les puedan identificar como negocio con permiso de reapertura.

La sucursal de Garibaldi ofrece el protocolo sanitario de limpiar los zapatos con un tapete con solución clorada, la toma de temperatura, la limpieza de manos con gel antibacterial y en caso de no traer consigo un cubrebocas se le otorga uno. El salón de belleza cuenta con ocho tocadores para atender a sus clientas, pero de momento estarán disponibles tres para cumplir la sana distancia.

Bazuza ya comenzó a agendar citas para el primero de junio y les recuerda a las usuarias mayores de 65 años que de momento no podrán acceder al servicio.

Fuera de la metrópoli, la autoridad avaló una empresa mueblera y una cervecera para la reapertura en junio. ESPECIAL

Entregan distintivos a negocios en Ocotlán

Además de los primeros distintivos que entregó ayer el Gobierno del Estado en la metrópoli a una estética, una cervecera en Zapopan y un taller de artesanías en Tlaquepaque, la empresa productora de muebles TAOSA, ubicada en el municipio de Ocotlán y que cuenta con una plantilla laboral de 650 colaboradoras y colaboradores, recibió su holograma tras ser inspeccionada por autoridades estatales.

El Coordinador General de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, pegó el distintivo en las instalaciones de la compañía.

El presidente administrativo de TAOSA, Hugo Villaseñor, opinó: “fue un trabajo arduo, sin embargo, nos sentimos muy tranquilos y satisfechos de que consideramos que podemos nosotros lograr como empresa salvaguardar la salud de nuestra gente”.

Paulo Gabriel Hernández, alcalde de ese municipio, dijo que hasta ayer sumaban en la plataforma más de 250 registros.

La autoridad inspeccionó la empresa Cervecería Modelo, que genera aproximadamente 60 fuentes laborales, y donde adoptaron más medidas de las que se señalan en los protocolos, como la instalación de una división entre chofer y copiloto, por lo que también obtuvieron su insignia que los acredita como una empresa apta para iniciar labores en junio.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez Gollaz, advirtió que la pandemia no ha concluido y recomendó que se siga manteniendo el cumplimiento del uso de cubrebocas, la aplicación frecuente de gel antibacterial y la sana distancia dentro y fuera de sus centros de trabajo.

“Lo importante es seguir protegiendo la salud y por supuesto la higiene al interior de la fuente de empleo”, concluyó.

CLAVES

Sobre el registro

Vigilancia. A partir del 1 de junio podrán reabrir los giros no esenciales, pero se mantendrán las inspecciones para que los negocios cumplan con las medidas sanitarias.

Incumplimiento. Si los giros relajan los protocolos sanitarios, se les quitará el distintivo a los comercios y podrán ser cerrados o clausurados.

Registro. Sólo para los giros no esenciales, pues los esenciales ya pueden operar.

Link. El trámite para obtener el distintivo se puede realizar en línea en la página https://sira.jalisco.gob.mx/

Gratis. El proceso de registro es gratuito y sin intermediarios.

Aglomeraciones. Los negocios que obtuvieron el distintivo deberán establecer horarios escalonados como citas para que no se encuentre mucha gente en el establecimiento.

Medidas. Debe acatarse la sana distancia, usar cubrebocas, aplicar gel antibacterial y termómetro.

Limpieza. Los espacios de trabajo deben ser constantemente desinfectados.