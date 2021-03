PrepaTec: experiencias más allá de un salón de clases

PrepaTec Guadalajara se apoya en Socios Formadores, organizaciones externas al Tecnológico de Monterrey que le permiten establecer distintos programas que acercan a los alumnos a los retos y realidades que existen en la sociedad.

Esto, porque la experiencia para la vida real va más allá de un salón de clases y un plan de estudios debe contemplar todas las capacidades que tiene cada individuo.

Entre las múltiples actividades deportivas, culturales y de iniciativa estudiantil con las que cuenta la preparatoria, también destacan 3 programas donde los chicos mantienen relación con organizaciones externas al ámbito académico (socios formadores):

FIRST Robotics,

Eureka / Brigadas Comunitarias y

RULER

FIRST Robotics

For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) es una competencia con eliminatorias nacionales e internacionales que pone a prueba todos sus sentidos, además de la interesante capacidad técnica de los estudiantes para construir robots.

Los jóvenes de PrepaTec Guadalajara participan en la categoría FIRST Robotics Competition (FRC) en la que deben construir un robot desde cero en tan sólo 6 semanas. Destaca que justo antes de comenzar su construcción se revelan los retos que deberá superar la nueva creación. Algunos de ellos han sido transitar por la arena, arrastrar y levantar cajas, aventar pelotas, manipular aros de acrílico y levantarse o escalar ciertas alturas.

La competencia se extiende a otras áreas, ya que inicialmente el equipo debe encontrar patrocinadores, algunos de los que han permitido consolidar este programa son: Flex, TV Azteca, Bosch, Cyberpuerta, entre otros. Además, los participantes desarrollan un plan de negocios y exponerlo ante diferentes públicos.

A la par, el proyecto debe tener un impacto social dentro de la comunidad. “PrepaTec Guadalajara se enfoca a la parte tecnológica como el desarrollo de código de programación y plataformas… Por ejemplo, para la casa del migrante ‘Paso Libre’, quienes no tenían un control para saber cómo los atienden en la parte médica, albergue y su estatus de papeles. Así que se programó una plataforma para ellos”, explicó Guillermo Navarrete, profesor del área de Matemáticas y Tecnologías, Arte y Diseño del bachillerato.

Los alumnos pueden ingresar desde los primeros semestres a esta competencia, donde son asesorados por profesores Tec, como Navarrete, y egresados que ya cuentan con experiencia en FIRST. Esta participación los ayuda a desarrollar desde edad temprana habilidades de innovación, liderazgo, trabajo en equipo y bajo presión para lograr los tiempos de entrega. Les permite además, acceder a la competencia en etapas finales internacionales realizadas en Estados Unidos.

¡Eureka! y Brigadas Comunitarias

Se trata de 2 proyectos de PrepaTec Guadalajara que involucran a los jóvenes para conocer las realidades de su comunidad. Se les motiva a participar y se les brinda guía para que reconozcan en ellos su capacidad como agentes de cambio de la sociedad.

Durante su primer semestre de estudios se les sensibiliza a las diversas problemáticas sociales que existen. Al siguiente periodo, todos los alumnos que cursan el segundo semestre del bachillerato se involucran en la organización de Eureka, que celebra el “Día del Niño” para cerca de 300 pequeños de escasos recursos.

Los alumnos generan talleres y dinámicas para hacer ese día especial y muy divertido para sus invitados. Actualmente para esta celebración se mantiene relación con las primarias Juan Rulfo, Pedro Moreno (Tesistán), José Ángel Conchello y el Centro de Atención Múltiple (CAM) #7.

A partir del tercer semestre los jóvenes participan en las Brigadas Comunitarias, jornadas donde realizan mejoras puntuales como rehabilitación de bancas, pintura de murales, creación de huertos e instalación de juegos, además de colectas. De esta forma se ha contribuido a la comunidad de Santa Lucía en las primarias: Juan Rulfo, Emiliano Zapata y Urbana 1288.

En las mismas primarias también se imparten Talleres Sabatinos que gestionan los alumnos durante su último año de estudios. Su enfoque es crear un espacio que consolide los conocimientos de los niños mezclado con esparcimiento. "Consolidan habilidades de comunicación, liderazgo y autogestión, porque organizan un taller de matemáticas y de otros conocimientos", compartió Friné Gutiérrez, encargada del Sistema Integral de Tutoría de PrepaTec Guadalajara.

Emociones en RULER

RULER es un sistema internacional que enseña a los estudiantes a conocer, aceptar y saber manejar sus emociones para enfrentar las diferentes situaciones que tendrán a lo largo de su vida.

“Son muy importantes las competencias socioemocionales en los jóvenes. Somos buenos en la parte académica, pero trabajamos también en la parte emocional; permitirles sentir y manejar sus emociones. Por eso buscamos entre los mejores del mundo para apoyarnos en ellos”, indicó Richard Huett, director Región Occidente de la PrepaTec.

Y es que este programa fue desarrollado por el Centro para la Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Su nombre proviene de combinar -en inglés- las 6 habilidades que busca desarrollar: reconocer, comprender, etiquetar, expresar y regular las emociones.

Para lograrlo, los tutores de PrepaTec les enseñan a los chicos a identificar 4 herramientas que les ayudarán a lograr el autocontrol:

Acuerdo emocional - ¿Cómo me quiero sentir?,

Medidor emocional - ¿Cómo me siento en este momento?,

Metamomento - ¿Cuál es mi mejor yo y cómo autocontrolarme? y

Plano emocional inteligente – Resolver el conflicto emocional.

Acompañados por los mejores y avalados por un plan académico de talla internacional, PrepaTec se consolida en la formación de líderes con sentido humano, capaces de transformar su entorno, alcanzar las metas que decidan trazarse y, sobre todo, generadores de su propia felicidad.

