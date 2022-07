Premian a las mejores empresas para trabajar en Región Occidente

La organización Great Place to Work entregó ayer los reconocimientos a los mejores lugares para trabajar en la Región Occidente, donde destaca Jalisco.

Tequila Sauza, Cyberpuerta y Brown Forman se llevaron las tres primeras posiciones en la categoría de empresas que tienen menos de 500 colaboradores.

Por su parte, AstraZeneca, EPAM México y Clase Azul Spirits obtuvieron el primero, segundo y tercer lugares en el rubro de más de 500 empleados.

También fueron reconocidas 25 compañías, de las cuales 15 eran de menos de 500 trabajadores y 10 con más de 500.

Presenta Great Place to Work el modelo For All

Este año la compañía Great Place to Work implementó el nuevo modelo For All basado en seis pilares: valores, liderazgo efectivo, innovación, maximizar el potencial humano, desempeño financiero y confianza.

Alma Rosa García, directora general de Great Place to Work, explicó que la pandemia por el COVID-19 trajo muchos cambios y transformaciones en la cultura laboral de las organizaciones.

“Esta pandemia nos ha traído en México y en el mundo cambios en el entorno social en la forma de trabajar, en la forma de dirigir compañías, en la forma de comunicarnos y ha hecho muchísimos cambios y hoy más que nunca está en el foco de las organizaciones la cultura”, sostuvo.

Por este motivo dijo que Great Place to Work tuvo que adaptarse a los cambios y desafíos que implica la nueva cultura laboral y lanzar el modelo For All. “Porque sabemos que lo que no se mide no se mejora”, agregó la directora general de Great Place to Work durante entrevista realizada en Guadalajara con motivo de la entrega de los premios en la Región Occidente.

César Ogé, director de Operaciones de Great Place to Work, explicó que el nuevo modelo de la compañía busca cerrar las brechas para que la experiencia laboral sea igual para todos los colaboradores.

Comentó que Great Place to Work a nivel global está actualizando su modelo para que tenga concordancia con las nuevas tendencias en el mundo, pero también porque se tiene que dar foco a otros aspectos dentro de las organizaciones.

De acuerdo con la empresa, a diferencia del modelo tradicional basado en la confianza (trust), los beneficios que ofrece el nuevo modelo For All es que ayuda a maximizar el potencial humano de cada colaborador mediante pilares importantes como el liderazgo efectivo, los valores y la confianza hacia ellas.

Oportunidad

El conocimiento como herramienta de cambio

Great Place to Work es una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de los recursos humanos. Su labor consiste en evaluar los centros de trabajo y a los colaboradores para ofrecer soluciones que impacten de manera positiva en los procesos y en los empleados, para así obtener mejores resultados en todas las áreas de la compañía.

Los mejores

Empresas Galardonadas

Menos de 500 colaboradores

Tequila Sauza Cyberpuerta Brown Forman México Panduit México Global Frut Bacardí México Contpaqi UST Global de México Compucad Neubox Internet Industrias Resser MTQ de México Grupo Construlita Corporativo Lumston Llaves Altuna de México

Más de 500 Colaboradores

AstraZeneca EPAM México Clase Azul Spirits Amdocs Arrival Hospitality Group Bodesa Cognizant Profoa Productos Verde Valle Patron Spirits México

"Creo que es la cosecha de todo lo que hemos venido trabajando. Es un grato sabor de boca el saber que todo por lo que se trabaja día a día tiene un impacto tan positivo en los colaboradores porque al final del día lo hacemos para ellos"

Mariana Vargas, líder de Atracción de Talento de Cyberpuerta. EL INFORMADOR/ A. Camacho

"Significa una gran experiencia, un logro en la actualización de nuestras metas por ser mejores, construyendo no sólo las mejores marcas sino la mejor basada en el capital humano"

Berenice Córdoba, coordinadora de Recursos Humanos en Brown Forman. EL INFORMADOR/ A. Camacho

"El premio es un motivo de mucho orgullo, sobre todo porque es la tercera compañía que viene y nos visualiza. Que alguien venga y te acompañe y te dé objetivamente los resultados de cómo vas agregar valor a tu trabajo"

Guillermo Hernández, director de People Engagement de Clase Azul Spirits. EL INFORMADOR/ A. Camacho

"Es algo que tratamos de construir día a día, es el segundo año que nos toca tener el primer lugar en el ranking regional. Ya son varios años en los que participamos y nuestro enfoque va mucho al tema de la cultura laboral"

Horacio Alejandro López De Koster, director de Recursos Humanos del Centro Global de Innovación y Tecnología de AstraZeneca. EL INFORMADOR/ Archivo

"Este premio significa un gran orgullo, es el reconocimiento de todo el trabajo y esfuerzo que todo el equipo de trabajo desarrolla, así como todas las áreas de la empresa"

Rodrigo Nájar Guzmán, gerente de Producción de Tequila Sauza. EL INFORMADOR/ Archivo