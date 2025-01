Predial 2025: ¿Quiénes tienen descuento y qué pasa si no lo pagas?

Todos los propietarios de inmuebles en México tienen la obligación de pagar el impuesto predial, ya que es una responsabilidad fiscal que deben cumplir. La importancia de pagar este impuesto es debido a que esta destinado a servicios públicos como el alumbrado, el mantenimiento de las calles y la seguridad de las mismas.

Además, este impuesto cuenta con descuentos para las personas que paguen a tiempo en el 2025, por lo que dicho incentivo busca fomentar el cumplimiento de esta obligación fiscal. Pero el incumplimiento de este pago puede generar recargos, multas e incluso embargos de propiedades.

Para este 2025, los gobiernos locales han establecido incentivos para fomentar el cumplimiento temprano del pago del predial. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los propietarios de los inmuebles pueden obtener un descuento del 8 por ciento si realizan el pago en el mes de enero.

¿Quiénes tienen descuento y qué pasa si no lo pagas?

El descuento del predial está disponible para los propietarios que realicen el pago en una sola exhibición, por lo que si pagas en partes no podrás acceder a dicho descuento. Se recomienda que se verifique el estado de cuenta en el portal oficial de la Tesorería de la CDMX para conocer detalles específicos sobre tu propiedad.

Las consecuencias de no pagar el predial genera recargos acumulativos o, en casos graves, que embarguen tu propiedad. Si no re realiza el pago en los tiempos establecidos, tu deuda podría aumentar debido a los recargos e intereses que se aplican. También se pueden aplicar multas que aumenten el monto total del pago del predial si se incumple con esta obligación fiscal o no se paga a tiempo.

