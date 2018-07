¿Por qué es importante que tu hijo estudie la prepa (y que comience ahora)?

Hace un par de días se publicaron los resultados del examen de ingreso al bachillerato de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La realidad es que los lugares disponibles en esta institución pública son muy reducidos, por lo que muchos jóvenes se quedaron fuera. De hecho, de los más de 40 mil aspirantes que aplican cada año, menos de 40% obtiene un lugar.

Sin embargo, quedarse sin un lugar no debería ser razón para pausar los estudios. Es entendible que, al no encontrar su nombre en la lista de admitidos, se sientan frustrados e incluso sientan que fracasaron. Nuestro papel como padres es no permitir que este obstáculo marque su destino. Si queremos un mejor futuro para ellos, es nuestro deber hacerles ver que no deberían abandonar su sueño de convertirte en preparatoriano.

¿Por qué es importante que nuestros hijos estudien la preparatoria, y que lo hagan pronto?

Mejor empleo, mejor calidad de vida

Tras la desilusión, muchos jóvenes piensan que las puertas para cursar una carrera se les han cerrado, por lo que deciden abandonar sus estudios y trabajar. Al final de cuentas, no necesitan tener un título para empezar a ganar dinero… ¿cierto?

Si bien pueden encontrar un trabajo que les permita empezar a percibir ingresos, lo más probable es que, al no estudiar la prepa, les ofrezcan un sueldo muy bajo y tengan pocas posibilidades de crecimiento. Basta darse una vuelta por las bolsas de trabajo virtuales como OCC Mundial o Computrabajo para ver que muchos de los empleos requieren por lo menos tener la preparatoria concluida.

Además de un buen sueldo, concluir la preparatoria y después la universidad permite encontrar un empleo con prestaciones valiosas para el empleado y su familia, como seguro médico, aguinaldo y crédito para comprar una casa.

La realidad es que, en México, las personas que solamente cuentan con secundaria tienen un ingreso hasta 50% menor que quienes estudiaron la prepa. No es ningún secreto que los sueldos aumentan a medida que se cuenta con un mayor nivel de estudios (los egresados titulados de una licenciatura ganan en promedio el doble que quienes solo cuentan con la preparatoria, y quienes estudian una maestría pueden ganar hasta 68% más). Así que si quieres que tu hijo tenga una buena calidad de vida como lo merece, motívalo a que estudie la preparatoria, continúe con una licenciatura y… ¿por qué no? Se especialice con un posgrado.

Ahora bien, ¿por qué conviene no esperar todo un año?

Una opción para quienes no entraron a la prepa que eligieron es esperar un año para volver a aplicar, esperando entonces obtener un resultado positivo. Sin embargo, esta alternativa supone algunos riesgos que vale la pena considerar.

La realidad es que no hay forma de asegurar que la siguiente vez que tu hijo aplique vaya a quedarse con un lugar. Y, de no quedar, ¡ya habría perdido un valioso año! Además, las posibilidades de ser aceptado en la prepa se reducen año con año pues, al dejar de estudiar, los jóvenes se desacostumbran de llevar el ritmo que implica la escuela y los temas vistos en clase se empiezan a olvidar.

Por si fuera poco, hoy día el tiempo es oro: conviene terminar la preparatoria cuanto antes para comenzar la universidad y empezar a adquirir experiencia profesional. Cuanto antes se comience a trabajar, mejor pintará el futuro.

Una prepa privada al alcance de todos

Como padres, vale la pena explorar otras opciones para evitar que los hijos pongan pausa a su proyecto de vida. Existen instituciones privadas que ofrecen bachilleratos de gran calidad a un precio accesible; tal es el caso de Prepa UNITEC, presente en Guadalajara.

Estos son algunos de los beneficios de estudiar en Prepa UNITEC:

Tiene el respaldo de la UNITEC, institución con más de 50 años de trayectoria educativa.

Es una Prepa Universitaria, es decir, brinda las herramientas para que los jóvenes ingresen a la universidad con mayores probabilidades de éxito: Centro de Apoyo y Desarrollo Estudiantil y Programa de Orientación Vocacional, entre otros.

Tiene elementos de seguridad como circuito cerrado de televisión, unidades caninas, operación mochila y acceso controlado al plantel.

Cuenta con un sistema de consultas en línea para los papás, en donde pueden revisar las calificaciones de su hijo y los registros de asistencia a clases.

Las colegiaturas son accesibles y no hay costos de inscripción ni reinscripción. Además, cuenta con Becas Académicas que aplican desde el primer día de clases y que se asignan en función del promedio de secundaria.

¿Te gustaría saber más sobre Prepa UNITEC y por qué es una buena opción para que tu hijo continúe sus estudios? Visita el sitio web de la UNITEC.