Pese a alerta de la Profeco, el queso es el lácteo preferido

Ni la pandemia, ni la alerta del gobierno de que algunos quesos no se apegan a la Norma Oficial Mexicana (NOM) afectaron el consumo de queso, al contrario, es de los productos lácteos que más se compran, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), Vicente Gómez Cobo.

Mientras los quesos mantuvieron su consumo, el yogurt para beber bajó por el hecho de que estudiantes y empleados tomaban ese lácteo por la facilidad; sin embargo, por las medidas decretadas debido a la pandemia de coronavirus la mayoría de la población estudia y trabaja en casa. En contraste, subió el consumo de leche deslactosada.

El incremento del precio de Queso en Usa parte de haber buena demanda, es por la compra gubernamental. pic.twitter.com/oxxymIkzth — FEMELECHE (@femeleche) November 3, 2020

Durante la presentación del 5 Foro Nacional de Lechería, el presidente de Femeleche afirmó: "Con el tema de las NOM no ha habido caída en el consumo de queso, yo creo que hay un mayor conciencia de la población de revisar lo que están comprando; lo que buscan es que se cumpla con la NOM y buscan que se les de lo que se les ofrece, porque no se vale que una familia que hace esfuerzo por llevar un producto a la mesa no reciba lo que compra".

Por el confinamiento para evitar contagios del nuevo coronavirus hubo cambios importantes en el consumo porque cayó la compra de varios lácteos, pero subió el de otros, detallan.

"Durante la pandemia ha habido cambios importantes en el mercado. Cuando tuvimos la cuarentena, todos los productos para llevar tuvieron una caída muy fuerte, como yogurt bebible, que fue de los más afectados, porque como no van las personas a escuela o al trabajo esos productos para llevar tuvieron afectación", dijo Gómez Cobo.

Esa caída la compensó el aumento del consumo de leche deslactosada y "para el tema de quesos, es el lácteo que más ha crecido el consumo en la pandemia, la gente desayuna, come y cena quesadillas y con más queso saben mejor".

JM