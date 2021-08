Personas de la tercera edad son blanco de fraudes bancarios

Las llamadas telefónicas falsas son el principal medio de engaño para defraudar a los adultos mayores que utilizan servicios bancarios.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de enero a julio del año en curso, se presentaron un total de 24 mil 436 quejas por parte de este segmento de la población, esto es 36% de un universo de 93 mil 617 reclamaciones.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Óscar Rosado, explicó que el crecimiento que ha tenido el fraude a partir de llamadas falsas que piden datos bancarios a partir de engaños, ha encontrado vulnerabilidad entre los adultos mayores, con lo que la Condusef y la Asociación de Bancos de México firmaron un decálogo para mejorar la atención y el servicio a las personas adultas mayores usuarias de la banca.

De acuerdo con la Condusef, tres productos bancarios utilizados con mayor frecuencia por los adultos mayores, la tarjeta de débito y crédito así como la cuenta de nómina, representaron 62.7% del total de las reclamaciones, principalmente por consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta así como transferencia electrónica no reconocida.

Firman acuerdo Condusef y la ABM

Acordaron mejorar la atención a los adultos mayores que prefieren realizar sus operaciones de forma presencial, lo cual aplicará en la mayoría de las instituciones.

