Entramos en la recta final del año, y con ello, la entrega de los últimos pagos de pensiones a jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De hecho, el día de hoy viernes 01 de noviembre de 2024 se ha reportado que, tal y como se había anunciado, se hizo el pago correspondiente del mes a los pensionados, ¡pero ojo! Porque algunos también estarán notando una cantidad extra en sus cuentas bancarias, ¿a qué se debe?

Recordemos que la pensión en México es el apoyo económico dirigido a las personas que concluyeron su vida laboral, ya sea en instituciones públicas o privadas, y que fueron amparados por la Ley Federal del Trabajo (LFT), cumpliendo con las semanas cotizadas mínimas necesarias para poder recibir este beneficio.

La cantidad de la pensión se recibe gracias a las aportaciones obligatorias que los empleados realizaron durante el tiempo en que prestaron sus servicios, además de posibles aportes voluntarios que ayudaron a aumentar el monto con el que se pensionaron al concluir su etapa como trabajadores o funcionarios públicos.

Este viernes varios pensionados del IMSS han confirmado el pago de la pensión del IMSS correspondiente al mes de noviembre, pero también un monto adicional. ESPECIAL

Te puede interesar: Estos son los adultos mayores de la Pensión del Bienestar que recibirán tres pagos en NOVIEMBRE

Reportan pago de la Pensión IMSS 2024 correspondiente a noviembre

Los pensionados del IMSS se encuentran reportando que el día d e hoy, viernes 1 de noviembre de 2024, ya se encuentran recibiendo el pago mensual de su pensión, aún cuando varias instituciones decidieron no laborar a causa de las festividades culturales por el Día de Muertos. No obstante, en el caso de las pensiones, las actividades del IMSS y de las instituciones bancarias no se han visto afectadas, por lo tanto, tampoco el calendario de los depósitos.

De la misma manera, cabe señalar que los pensionados que se encuentran jubilados bajo el régimen de la Ley 73 del Seguro Social del IMSS se encuentran recibiendo un el monto extra correspondiente nada más y nada menos que al pago del aguinaldo, la cual es una prestación que se entrega año con año para quienes se encuentren registrados bajo el estatuto mencionado. Recuerda que el aguinaldo sólo pueden recibirlo aquellos que cuenten con la pensión de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Esposa o concubina del pensionado : Se le entrega un 15 por ciento adicional sobre la pensión.

Se le entrega un 15 por ciento adicional sobre la pensión. Hijos menores de 16 años : Se suma un 10 por ciento por cada hijo.

: Se suma un 10 por ciento por cada hijo. Hijos de entre 16 y 25 años (si estudian en el Sistema Educativo Nacional): Reciben un 10 por ciento.

(si estudian en el Sistema Educativo Nacional): Reciben un 10 por ciento. Hijos con discapacidad : Reciben un 10 por ciento adicional sin límite de edad.

: Reciben un 10 por ciento adicional sin límite de edad. Padres dependientes: Cada padre que dependa económicamente del pensionado suma un 10 por ciento a la pensión.

¿Cuándo depositan la pensión del ISSSTE del mes de noviembre 2024?

Por su parte, en el caso de los jubilados del ISSSTE el pago de su pensión correspondiente a noviembre se realizó el día de ayer, jueves 31 de octubre de 2024, aunque sólo se hizo el que correspondió a la mensualidad de noviembre, y no será dentro de esta primera quincena del mes que estarán viendo reflejado la primera parte de su aguinaldo; es decir, una parte parcial solamente, de acuerdo con el calendario oficial de pagos del instituto.

Según los lineamientos que rigen la Pensión ISSSTE, existe un rubro de suma relevancia para poder recibir al pago de aguinaldo , y ese es el haberse retirado de la vida laboral bajo el Régimen Décimo Transitorio, es decir, quienes cotizaron hasta antes del 31 de marzo de 2007. Si no lo estás, no te corresponde este dinero.

A los beneficiarios de la Pensión ISSSTE les corresponde un total de 40 días de pago como Aguinaldo, sólo que se los van a dividir en dos, por lo que la primera parte les llegará la primera quincena de noviembre, y la segunda se tiene prevista para la de enero de 2025.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS