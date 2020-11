Pandemia impulsa 26% los ingresos de aplicaciones de streaming este año

La emergencia sanitaria, con las recomendaciones de aislamiento para evitar el contagio del COVID- 19 impulsará un crecimiento de 26 por ciento en los ingresos de las plataformas de video streaming como Netflix, Claro Video y Amazon Prime para el cierre de este año.

PwC en su informe “Entertainment and Media Outlook 2020- 2024”, indicó que el mercado mexicano de estos servicios generará ingresos por 881 millones de dólares para este año, un alza de 26 por ciento anual.

En la misma línea, Statista prevé que las ventas de estas plataformas en México pasarán de 696 a 868 millones de dólares entre 2019 y este año, un alza anual de 25 por ciento.

Además, en lo que va del año, 3.3 millones de mexicanos contrataron algún servicio de contenido on demand, con lo que se prevé que México cerrará el 2020 con un alza de 18.5 por ciento en número de usuarios, para un total de 21.1 millones de clientes.

El aumento se da, justo en momentos en que el diputado Sergio Mayer presentó una iniciativa que pretende gravar dispositivos como smartphones, tablets, pantallas e incluso consolas de juegos, por considerar que quienes contratan servicios on demand realizan una copia privada de los contenidos disponibles en internet.

“La adopción de la tecnología y la conectividad son esenciales para el desarrollo y la recuperación económica del país y pretenden instalar un cargo extraordinario que hoy no sería más que un obstáculo para el bienestar de la nación”, criticó el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

El IDET estimó que los consumidores en México tendrán que pagar, en conjunto hasta 6 mil 205 millones de pesos anuales más por el sobreprecio generado por la adquisición de smartphones y computadoras.

El informe de Consumo de servicios de streaming en América Latina, de Sherlock Communications, reveló que 82 por ciento de los mexicanos se han suscrito al menos a una plataforma de streaming en lo que va de 2020.

Asimismo, el estudio encontró que 22 por ciento de los mexicanos están suscritos a cuatro o más plataformas de streaming y el 42 por ciento de los encuestados en México se deciden por una plataforma digital de transmisión porque están cansado de la programación que ofrece la televisión tradicional.

La animación se beneficia

Debido al aumento en la demanda de contenidos streaming, la industria de la animación en México se ha beneficiado con un alza del 30 por ciento en el desarrollo de producciones animadas.

“El crecimiento que ha tenido la animación en términos de comisiones (número de producciones animadas) a partir de COVID hasta ahorita creció un 30 por ciento porque están explorando nuevos formatos”, aseguró José Iñesta, director de Pixelatl, una plataforma que promueve las industrias creativas de Latinoamérica.

Agregó que el incremento de proyectos por parte de las plataformas de streaming y de productoras internacionales se reflejó en mayores contrataciones, pues los estudios en Guadalajara que antes tenían seis personas ahora laboran con 60.

“Cada estudio está recibiendo tres o cuatro proyectos cada uno y antes eran proyectos pequeños y ahora son grandes largometrajes enteros y se requiere más personal”, dijo.

Iñesta aseguró que las plataformas apuestan por regionalizar su portafolio animado, ya que se dieron cuenta que sus audiencias demandan este tipo de contenidos.

Recordó los casos de Onyx Equinox, serie inspirada en los aztecas que se estrenará este mes en la plataforma Crunchyroll, y el de Maya and the Three, que estará disponible en Netflix el próximo año.

Entran a la publicidad

El aumento en la demanda de contenido de animación no sólo proviene de las plataformas streaming, sino de los productores de videojuegos y de las marcas, de acuerdo con Kurt Gastulo, CEO de PLAN B, estudio de diseño.

El directivo aseguró que ante la dificultad que aún representa filmar en vivo por el COVID-19, las empresas también han visto en la animación una opción para continuar sus campañas de publicidad e incluso para hacer sus videojuegos.

Tal es el caso de Bimbo con su juego Nawaiam con el cual selecciona y contrata a sus colaboradores, explicó.