México tendrá a partir del 1 de enero una nueva ley fiscal, el objetivo es captar más contribuyentes y que sus obligaciones tributarias se realicen de manera más fácil. Con la Miscelánea Fiscal 2022 que fue aprobada por los legisladores el pasado mes de septiembre.

Felipe de Jesús Arias Rivas, presidente del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, explica que una de las ventajas de la normativa fiscal que entra en vigor el próximo año es que se brindan facilidades para que contribuyentes con menor capacidad administrativa cumplan con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

“Los límites para acceder al Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas (RESICO) con tasas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) más económicas es de tres millones 500 mil pesos. Para las Personas Morales es de 35 millones de pesos, con esto se entiende que si exceden de ese límite es porque tienen una mayor capacidad administrativa”, explica Arias Rivas.

María Teresa Hernández Alvarado, académica especializada en finanzas de la UNIVA, señala que en su elaboración, discusión y aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022 el Gobierno federal cometió algunas fallas que dejan cabos sueltos que pueden afectar su operación.

“En la exposición de motivos de la reforma se proponía la reactivación de la economía, pero en realidad las pequeñas y medianas empresas no se ven beneficiados, no se entienden algunos cambios. El esquema de Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas servirá sólo para algunos, se necesita explorar a fondo cada caso para aplicar los beneficios. Las personas físicas tienen la posibilidad de escoger otro régimen, no así las morales, para ellos si es obligatorio”, indica la profesora.

Añade que hay algunos aspectos positivos para los consumidores finales como es el tema de los insumos sanitarios para mujeres y la tasa 0% en alimento para mascotas, “La Miscelánea Fiscal está pensada más en los contribuyentes que pagan impuestos por sus actividades empresariales que los consumidores de productos y servicios”.

Gonzalo Ávila Gómez, director general de la consultora AG Contadores Públicos, explica que la Miscelánea Fiscal 2022 tiene un lado positivo porque no aumentó los impuestos, pero por otro lado pretende recaudar más a través de los cambios que se implementaron.

“Será un proceso ‘pesado’ en el tema administrativo por lo que suponen todos los cambios que se tienen que hacer, también será ‘pesado’ en cuanto a que se pretende recaudar más, lo que significa los cobros”, indica el consultor.

“Es importante que los contribuyentes busquen la ayuda de un especialista para encontrar la mejor forma de cumplir sus obligaciones fiscales, estar conscientes que se tienen diferentes opciones y esquemas que la ley brinda para tributar de forma correcta”, concluye Ávila Gómez.

Aspectos más importantes de Miscelánea Fiscal 2022

1. Creación del Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas: Esquema que remplaza al Régimen de Incorporación Fiscal. Será mediante un tabulador de ingresos como se designa el monto de impuestos a pagar.

2. Creación del Régimen Simplificado de Confianza para Personas Morales: Es obligatorio para quienes tuvieron ingresos menores a 35 millones hacer el cambio a este esquema.

3. RFC partir de los 18 años: En 2022, será obligatorio contar con el Registro Federal de contribuyentes las personas que cumplan la mayoría de edad.

4. Reducción del monto de deducciones donaciones: Ahora sólo 15% de los ingresos de las empresas pueden ser donados y tener un incentivo fiscal.

5. Menstruación digna: Todos los productos sanitarios femeninos tendrán tasa de 0% de impuestos.*

6. Tasa 0% a alimento de mascotas: Toda la comida para felinos, caninos y otras especies ya no generan IVA.*

7. Cobro en usufructo de una propiedad: Las operaciones inmobiliarias bajo ese concepto ya generan impuestos.

8. Beneficios fiscales por cuentas incobrables: Ahora un juez determinará en qué momento se puede hacer deducible un saldo pendiente por cobrar.

9. Reporte de movimientos bancarios. Todos los bancos tendrán la obligación de informar depósitos en efectivos mayores a 15 mil pesos mensuales de todos los cuentahabientes del país.

10. Desaparición del régimen de Agapes: Empresas agroindustriales que operan con este formato se deben cambiar al Régimen Simplificado de Confianza Personas o al Régimen General de Ley.

11. Deducción Ciega: Para quienes aplicaban este modelo de tributación ahora será obligatorio llevar contabilidad.

12. Aumento en el costo del pasaporte: El documento oficial elevará su costo, va de 8% a 23.5%, depende de su vigencia.

13. Entradas a Museo: Se fija los precios de ingreso a los recintos tipo A queda en 85 pesos, tipo B 70 pesos y tipo C 60 pesos.

*Beneficio directo al consumidor final

Un reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de enero de 2021, indicó que en México el padrón de contribuyentes activos se ubicó en 79 millones 756,507 personas inscritas al cierre del 2020, año especial por la pandemia de COVID-19. Este número significó un aumento de 3.0% respecto al padrón registrado al cierre del 2019. Se espera la actualización de los contribuyentes activos a principios de año, en ese reporte se verá reflejada la reactivación económica implementada por el Gobierno.