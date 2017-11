Ocho tips que te servirán para ahorrar de verdad en “El Buen Fin”

Con el objetivo de incentivar el consumo, desde hace varios años se realiza “El Buen Fin”. Poco a poco, ha tenido cada vez más aceptación entre los mexicanos.

Según un sondeo de Ofertia, una plataforma que agrupa catálogos de ofertas, 81% está esperando “El Buen Fin” para realizar sus compras e incluso tienen previsto gastar la cantidad nada despreciable de dos mil 947 pesos en promedio.

Si bien es una fecha perfecta para aprovechar distintas promociones y comprar artículos que realmente necesites, también es un momento idóneo para hacer gastos no planeados.

"El 'fin de semana más barato del año' puede llegar a convertirse en el más caro si no sabemos administrar nuestro dinero, si abusamos del crédito o si hacemos compras innecesarias", por su parte, alerta Principal.

Te dejamos estos consejos que te pueden ayudar a comprar de una manera inteligente.

Comparar. Es una de las claves de las finanzas personales y aplica para “El Buen Fin”. Visita un par de establecimientos para hacer una compra más inteligente.

"A veces un producto cuesta 100 pesos, pero cuando son las promociones te dicen que de 180 te lo rebajan a 110, por lo que incluso te sale más caro", dijo Óscar Moreno, Integrante de la Comisión Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México.

Apégate a lo que estableciste. El Buen Fin es el momento para comprar aquello que estabas esperando comprar. Si necesitabas un refrigerador, éste es el momento. "Ya decidiste que sí vas a realizar compras, así que haz un presupuesto de la cantidad que puedes gastar y no te salgas de él", recomienda Principal. Prohibido ir a dar la vuelta nada más a ver qué se te ‘pega’ porque así es más fácil gastar de más.

Si no te mides, no la lleves. Si la tarjeta de crédito es una tentación para ti, no la lleves contigo porque puedes terminar haciendo compras innecesarias.

"Si sólo llevas el dinero destinado al fin de semana, te será imposible gastar de más", recomienda Principal en una lista de consejos para El Buen Fin.

No te dejes apantallar. Antes de comprar, verifica que incluya impuestos, IVA y demás cargos. "Muchas veces es un gancho. La gente ve un precio pero en letras chiquitas dice ‘más IVA’ ‘más envío’", explica el especialista.

Ojo con los pagos fijos. Éstos no son lo mismo que los meses sin intereses. "La gente se engancha mucho con las pancartas en las que se anuncia que se paga en pagos fijos pero no son meses sin intereses, sino que es un crédito revolvente que te está cobrando interés y te está saliendo más caro", explica Óscar. Tiene que decir específicamente ‘meses sin intereses’ y aun así, debes medirte porque si decides pagarlo todo a meses sin intereses, muy probablemente juntarás un monto que se volverá difícil de pagar.

Investiga a la empresa. Revisa el buró comercial en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Éste es una plataforma en la que se puede consultar información relevante de proveedores de bienes y servicios, tales como quejas, motivos de reclamación y sanciones impuestas. Esto te puede dar una idea de las empresas más conflictivas y puede ser una alerta para no comprar ahí.

Revisa las garantías. Ten cuidado de que los productos que vas a comprar tengan garantía y que cubran un plazo mínimo de 60 días, al menos. "Las tiendas aprovechan estos momentos para sacar los productos que no han salido, y es porque han estado saliendo mal o porque no han satisfecho al consumidor, entonces reducen las garantías", explica el contador. Procura hacer una compra inteligente, compara estos aspectos para irte por la mejor compra.