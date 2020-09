Noverek, innovación y soluciones para retos actuales de la industria

Uno de los objetivos de la compañía jalisciense Noverek es generar cambios positivos en beneficio de empresas y consumidores finales. Con esa filosofía empresarial se especializa en la elaboración y distribución de soluciones inteligentes que colaboran a generar bienestar a través de productos saludables y sustentables para empresas que se dedican a la producción de alimentos y del procesamiento de plástico.

Noverek cuenta con la experiencia de más de nueve años de trabajo de innovación e investigación que están al servicio de empresas del sector de alimentos y plásticos, explica Jessica Vilchis, directiva de la compañía: “Ofrecemos soluciones para elaborar productos alimenticios y suplementos que abonen a la necesidad de atender problemas de salud pública como obesidad, hipertensión, diabetes, estrés y otros padecimientos contemporáneos y que además tengan empaques biodegradables amigables al planeta con un enfoque totalmente de economía circular”.

Así, en el contexto de promover la elaboración de mejores productos, Noverek es un socio estratégico tanto para empresas de mayor escala, así como para mircoempresarios: “Partimos de los retos de salud derivados de una deficiente calidad nutrimental de los productos que consume nuestra población, por eso brindamos soluciones que promueven un etiquetado limpio, libre de aditivos. También ofrecemos tecnología que promueve la biodegradación acelerada de plásticos, que se puede aplicar a empaques de alimentos u otras aplicaciones que se usan en la industria a partir de polímeros, todos con la capacidad de ser reciclados y tener una biodegradación acelerada de sus componentes, aportando así beneficios económicos y ambientales”, indica Jessica Vilchis.

En el sector de alimentos algunas de las propuestas más innovadoras que tiene Noverek son los sustitutos de azúcar y grasa, también los sustitutos de emulsificantes y estabilizantes, mezclas de proteínas vegetales, que están presentes en desarrollos como Go keto, Go wellness y Go skin, de la línea Go By Noverek. Señala Jessica Vilchis que estas soluciones así como la asesoría técnica y comercial las ofrecen a las distintas empresas que buscan elaborar mejores productos: “Vamos de la mano con la industria, ponemos a disposición el know how técnico de nuestro personal, así como el de nuestras marcas que representamos de Dinamarca, Francia, España y Estados Unidos”.

También buscan colaborar y generar soluciones para que las distintas empresas que utilizan sus servicios cumplan con las normatividades gubernamentales, como lo es la nueva Norma Oficial Mexicana 051 que regula el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados con información comercial y sanitaria, además de las distintas leyes estatales que regulan el uso de plásticos. “En el caso de la industria del plástico desde años anteriores hay una presión fuerte por parte de los gobiernos de distintos niveles en prohibir el uso de los plásticos. Con nuestra tecnología y soporte técnico que brindamos ayudamos a los industriales a ofrecer productos que cumplan con los requisitos establecidos. Hoy por hoy sin temor a equivocarme puedo decir que gran parte de los desechables y empaques para alimentos en nuestro país contienen nuestro aditivo para biodegradación acelerada con el fin de asegurar una economía circular, todo esto para un cumplimiento responsable”, comenta Jessica Vilchis.

La nueva planta de la empresa se ubica en un espacio de 250 mt2 en Tlaquepaque. EL INFORMADOR/F. Atilano

Presentan nueva planta de producción

Las nuevas instalaciones de Noverek operan bajo la Norma Oficial Mexicana 251, que regula las buenas prácticas, protocolos e inocuidad sanitaria para la elaboración de productos alimenticios, suplementos y bebidas.

“La planta se ubica en el municipio de Tlaquepaque, cuenta con un espacio de 250 mt2 dedicados a la producción, además tenemos un laboratorio e instrumentación que nos permite realizar diferentes pruebas y aplicaciones, así como desarrollos. Aquí se lleva a cabo el control de la producción”, comenta Jessica Vilchis, directivo de Noverek.

La planta tiene la capacidad de diseñar, mezclar, envasar y acondicionar alimentos y suplementos alimenticios sólidos y en polvo. Los tipos de envasado son sacos de papel Kraft de 20 kilos, sobres de cinco a 30 gramos y “Doy pack” de 200 gramos a un kilogramo, la capacidad de mezclado es hasta tres mil 800 toneladas de producto anualmente. En el área de ensobretado se pueden elaborar hasta tres millones de sobres anuales. También se cuenta con un molino con tres tipos de malla para procesar 250 toneladas anuales. El diseño del equipo de producción es para un concepto “High Mix Low Volume Production”, con el propósito de ofrecer flexibilidad en los lotes, para necesidades internas y maquilas para el área de suplementos y alimentos.

“La nueva planta de Noverek es un espacio donde podemos innovar y sumar soluciones para la industria, expande las posibilidades de crear tecnología con nuestros ingredientes. Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro servicio de desarrollo, customización y manufactura. “Consideramos que se pueden alcanzar grandes objetivos comerciales en conjunto”, explica Jessica Vilchis. Además, como parte de su responsabilidad social, Noverek impulsa la equidad de género, al promover que la mitad de las fuentes de empleo directas que genera sean inclusivas para mujeres.

“Somos una compañía que apuesta por la inversión en el Estado, por eso el próximo año duplicaremos nuestra capacidad de servicio, también trabajamos en un proceso de vinculación con algunos centros de investigación de universidades en Jalisco. También para 2021, adicional a nuestra línea de premezclas de ingredientes Go By Noverek, sumaremos tres productos nuevos a nuestro catálogo. Soñamos con un México que apueste más al desarrollo de tecnología nacional y de esta manera alejarnos de la dependencia de tecnología extranjera”, concluye Jessica Vilchis.

Algunas de las propuestas más innovadoras de Noverek son los sustitutos de azúcar y grasa, emulsificantes, estabilizantes y mezclas de proteínas vegetales presentes en la línea Go By Noverek. EL INFORMADOR/F. Atilano

Solidaridad con empresarios

Con un espíritu empático y solidario ante la situación actual provocada por la pandemia de COVID-19, Noverek abrió una tienda en línea que cuenta con un catálogo seleccionado y presentaciones flexibles que van desde los cinco kilos. “Está diseñado específicamente para microempresarios que están limitados en sus posibilidades de inversión en inventarios o bien, para aquellos que desean emprender nuevos negocios, por el diseño de la tienda, pueden realizar pagos a través de Paypal o tarjetas de crédito personales”, apunta Jessica Vilchis. En la página https://www.noverek.com.mx/ se ubica la tienda virtual, además de toda la información sobre otros productos y aplicaciones.

Adicionalmente, para los clientes de mayor tamaño, Noverek ofrece presentaciones de mayor volumen. Para procesos de customización y o maquilas la planta ofrece presentaciones a partir de 200 kilogramos por lote.