¡No te detengas!, continúa estudiando tu carrera profesional

Mientras el mundo retoma su ritmo, no debes quedarte pausado con tus sueños y metas profesionales. Este es el mejor momento para que retomes el sueño universitario que aplazaste por la incertidumbre que hemos vivido durante la pandemia. Tu futuro profesional ya no puede esperar más, si detuviste tus estudios porque tu escuela no cumplió con tus expectativas y necesidades o porque quisiste esperar a la nueva normalidad, es tiempo de buscar alternativas educativas que te pongan en movimiento, como es la revalidación de estudios.

Este es el mejor momento para que retomes el sueño universitario que aplazaste por la incertidumbre que hemos vivido durante la pandemia. ESPECIAL

¿Qué es la Revalidación de estudios?

Es un trámite que otorga validez académica a los estudios realizados previamente en otra institución educativa, acreditándolos como parte de un plan de estudios vigente. Se utiliza para apoyar a los estudiantes que pausan sus estudios profesionales o para quienes deciden cambiar de institución educativa y que esto no afecte a su bolsillo o al tiempo estimado que requiere una carrera profesional.

El mundo está esperando por ti como un gran profesional. Es momento de retomar tus metas y salir a conquistar tu carrera universitaria. ESPECIAL

¿Qué debes de tomar en cuenta para revalidar tus estudios?



Hay algunos puntos importantes que debes considerar antes de elegir la revalidación de estudios en una universidad, algunos de ellos son:

1.-Conoce si la universidad tiene este plan y está avalado por las autoridades competentes. Cuando estés buscando una institución educativa a dónde cambiarte, asegúrate de que ella ofrezca esta opción, ya que no en todas las universidades existe esta alternativa.

2.-Pregunta por el proceso. Es importantísimo saber cada paso de un proceso de revalidación, conoce los tiempos de espera y respuesta, así como los documentos que necesitarás para el mismo.

3.-Elige instalaciones aptas para el aprendizaje. Cuando cambias de institución o de carrera, puedes poner mayor atención a detalles como las instalaciones, opta por las de vanguardia y que te inspiren a finalizar tus estudios.

4.-Investiga sobre su planta docente. Los profesores son uno de los pilares decisivos para cambiarse de una institución a otra, ya que en ellos se basa la calidad académica, así que conócelos, descubre más sobre su campo laboral además de la docencia.

5.-Externa tus dudas sobre el plan de estudios. Lee a conciencia el plan que te interese, para luego hacer todas las preguntas que tengas sobre el mismo; es muy importante que no te quedes con ninguna duda. Eso asegura que estás tomando la decisión correcta sobre inscribirte en esa carrera en esa universidad.

El mundo está esperando por ti como un gran profesional. Es momento de retomar tus metas y salir a conquistar tu carrera universitaria.