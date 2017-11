No supimos aprovechar el TLCAN: expertos

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no dejó los beneficios esperados para México porque el país no lo aprovechó como lo debería, señalaron expertos durante el segundo foro del II Seminario Internacional Aspen-FIL.

Arnulfo Gómez, de la Universidad Anáhuac, señaló que ninguno de los objetivos del acuerdo comercial se cumplió pues señaló que de 1993 a la fecha se registró una menor generación de riqueza, se perdió competitividad, las exportaciones perdieron valor agregado y no se crearon suficientes empleos.

"Hoy los retos del Tratado de Libre Comercio son los mismos de hace 23 años. El TLCAN no fue utilizado por México como debería", señaló al agregar que "nos estamos volviendo más pobres".

Julio Millán, de Grupo Coraza, coincidió que el TLCAN ha sido mal administrado pues no fue el detonador de desarrollo y diversificación que debió ser para el país.

"Lo hicimos mal, cuando quisimos tener una industria con cadenas de valor no lo hicimos y nos quedamos en el confort y entregamos nuestra economía a Estados Unidos. Hicimos 13 tratados con 45 países pero sólo funciona el del norte porque no está estructurada la industria. Si solo produzco para el mercado americano no puedo tener otro mercado".

Melba E. Falck, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), indicó que el crecimiento de exportaciones no se ha visto en todos los ámbitos principalmente porque no se ha logrado que las pequeñas y medianas empresas se puedan enganchar a la cadena global de producción.

"Necesitamos más capacitación de la fuerza de trabajo y entrenamiento de los recursos humanos globales. Las universidades deben ver cómo logramos un aumento de salario en los términos de un aumento de productividad".

Juan Carlos Moreno Brid, académico de la UNAM, explicó que México se encuentra en un momento clave de fortalecer el mercado interno en lugar de depender del comercio exterior para crecer pues, señaló, que esto nunca ha funcionado bien.

"No hay que ver hacia afuera sino hacia adentro. Tenemos que colocar a la desigualdad en el centro. Es impresentable que seamos tan desiguales y pobres".

César de Anda, de Grupo Innova Alimentos, señaló también que el TLCAN puede dar una dinámica importantísima en el mercado interno pero primero se debe fortalecer.

"Tenemos que fortalecer el mercado interno y una vez que esos suceda las exportaciones podrán fortalecerse".

El foro fue moderado por el doctor Arturo Santa Curz Díaz Santana (CESAN-UdeG). Contó con la participación de Arnulfo R. Gómez (Universidad Anahuac), Julio Millán (Grupo Coraza), Melba E. Falck (UdeG), Juan Carlos Moreno Bird (UNAM) y César de Anda Molina (Grupo Innova Alimentos).

LS