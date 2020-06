Nissan da un adelanto de lo que en México conocemos como X-Trail

La renovación de Nissan vive momentos importantes, pues dentro de su nueva esencia se encuentra un lenguaje de diseño un tanto menos conservador, lo que ha dado origen a nuevos vehículos como el Versa y el Sentra. En esta ocasión es turno del Rogue, un Crossover que se presentará el lunes 15 de junio.

La marca japonesa nos dejó entrever que se adopta la nueva esencia de diseño, con faros más delgados y una parrilla prominente, además de mostrar en la imagen una interesante perspectiva de luces y sombras de la carrocería, la cual tendría más volumen comparado con el vehículo que conocemos en la actualidad.

En el pasado ya existieron algunas supuestas filtraciones que exhiben elementos no tan comunes para esta armadora. Pero Nissan no confirmó ni refutó la veracidad de dichas fotografías, por lo que el lunes descubriremos si eran reales o no.

Se habla de que la nueva Rogue (X-Trail) mantendrá el motor de 2.5 litros que conocemos, pero éste tendría un giro de tuerca, pues tal vez gane más potencia. Toda esta información tiene el carácter de no oficial, pues será este 15 de junio cuando esperamos conocer estos detalles precisos. Eso sí, es muy seguro que veamos al menos una versión híbrida de este nuevo modelo.

No queda más que esperar, pues al ser un vehículo tan mediático debemos de reconocer que Nissan ha sabido mantener en secreto los detalles más importantes, pero no hay plazo que no se cumpla y el lunes estaremos conociendo todos los detalles de esta importante SUV japonesa.