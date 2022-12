Monte de Piedad: Otras opciones de préstamos podrían generar la quiebra de la empresa

La situación financiera de Nacional Monte de Piedad es crítica y su dirección general ha advertido de un posible escenario de insolvencia y quiebra si no se realizan cambios importantes en el contrato colectivo de trabajo que tiene el organismo con su sindicato.

Trabajo en horario diurno, un mes de vacaciones, 105 días de aguinaldo, lo que equivale a 3 meses de sueldo más comisiones; 29 días de salario más comisiones de prima vacacional, 60 días por año más comisiones, por año, de fondo de ahorro; 48 días anuales de premio de puntualidad; 13 días de descanso obligatorio; 80% de prima dominical, todo ello presiona al organismo, que enfrenta el reto de adaptarse a nuevas dinámicas de los consumidores que han volteado a ver otras opciones distintas al empeño tradicional.

"Es un contrato muy rígido, costoso y anacrónico y están lentamente matando al Monte. Y tiempo ya no hay. Empezamos a hablar de esto desde hace años. Hemos avanzado muy poco. Quedan muy pocos meses para que estemos en una suerte de punto de no retorno y si esto no cambia la situación caminará directamente hacia la insolvencia y luego la quiebra", dijo a EL UNIVERSAL, el director general del organismo Javier de la Calle. De acuerdo con el directivo, el empeño en México está viviendo una fuerte transformación y compite con otras formas de obtener financiamiento.

Al cierre de 2022, se estima que Nacional Monte de Piedad haya realizado poco más de 7.5 millones de empeños, una caída de 30% respecto de 2019, previo a la pandemia de Covid-19 y que registró 10.5 millones de operaciones. El 20 de enero próximo Nacional Monte de Piedad y el sindicato tendrán una nueva discusión sobre el contrato colectivo en la institución, y hasta el momento no hay indicios de que se pueda tener alguna negociación que beneficie a ambas partes.

Versión del sindicato

Hace unos días el dirigente del Sindicato del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún, dijo a EL UNIVERSAL que, después del cierre de 18 sucursales y despido de al menos 92 trabajadores, la operación de la institución está en riesgo, además de que la dirección del organismo busca convertirla en una empresa financiera lo cual la alejaría de mantener su función social para apoyar a la población en momentos de complicaciones financieras.

En entrevista, explicó que la empresa está pidiendo cambiar el contrato colectivo de trabajo, además de que ha advertido de que puede haber más despidos así como cierre de sucursales.

"A ellos no les importa estar cerrando sucursales con tal de conseguir su objetivo de terminar el contrato y liquidar a los trabajadores. Quieren que se firme un contrato de colección con los mínimos de ley, con una jornada de 48 horas", dijo.

De acuerdo con el entrevistado, la transformación del Monte de Piedad a una empresa financiera ha provocado que poco a poco se estén dejando de otorgar los servicios históricos de la institución. "Ellos tienen la idea de que el banco de los pobres como le decía Pancho Villa, ahora lo quieren convertir en el banco de los ricos o de la clase media para arriba. Quieren dejar el préstamo prendario. Poco a poco lo han ido eliminando", dijo el representante sindical.

LSPC