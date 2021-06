Ministra de la Corte da suspensión al IFT para el padrón de celulares

Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó la suspensión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Se concede la suspensión solicitada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, indicó la ministra. Agregó que surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna.

Sin embargo, la jueza negó al IFT la suspensión para frenar en su totalidad la implementación del PANAUT, por lo que puede emitir los lineamientos para la operación pero no ponerlo a funcionar por la falta de recursos.

“Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, además que no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida”, indica el acuerdo.

En mayo pasado, tras la aprobación y publicación del registro de usuarios de telefonía celular, el IFT presentó una controversia constitucional en contra de dicho padrón. El organismo argumentó que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro con cargo a su presupuesto.

Además, el regulador señaló que el Congreso afecta e invade la esfera competencial del IFT, concretamente a sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos.

La reforma establece que los datos del PANAUT, entre ellos los biométricos, pueden ser compartidos por el IFT con las autoridades en casos de investigación criminal.