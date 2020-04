México tendría "década pérdida" en PIB si no hay más apoyos: BBVA

De mantenerse la política de pocos apoyos por parte del gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, el efecto podría llevar al país a tener una década perdida en el PIB per cápita, con severos efectos en el empleo, dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

"Si seguimos por la senda de pocos apoyos, no solamente no habrá una recuperación del PIB per cápita en los niveles que prevalecían antes de la crisis. Creemos que lamentablemente de seguir por esta ruta viene una década perdida, sin recuperación del PIB per cápita", explicó.

En conferencia de prensa, el directivo recordó que en el escenario más catastrófico, la economía mexicana podría caer hasta 12% en 2020, con una pérdida superior al millón de empleos, donde la ausencia de apoyos fiscales llevaría a que las plazas laborales se recuperen hasta 2023.

Actualmente, el pronóstico puntual de caída del PIB para 2020 en México por parte de BBVA es de 7%, con una recuperación a 2.9% en 2021, por un efecto de rebote ante la fuerte contracción que tendrá la economía del país este año.

En ese sentido, explicó que la política de bajos apoyos por parte del gobierno mexicano, la más débil comparada con otros países en Latinoamérica, llevará a que el crecimiento de México en los próximos años sea de apenas 1.8%.

Para el especialista, hasta el momento, la política de gasto y austeridad que ha aplicado el gobierno es una "irresponsabilidad fiscal" por parte del gobierno, además de que es inminente un crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB de al menos diez puntos porcentuales, para ubicarse en 54% al cierre del año.

"Es urgente una respuesta fiscal que proteja el empleo, de lo contrario se van a tener afectaciones más fuertes", reiteró.

La firma espera una caída de 12% del consumo en el país al cierre del año, superior a la baja de 6% que se presentó en la crisis financiera de 2009. En tanto, prevé una caída de 20.8% en la inversión y una fuerte salida de capitales, donde entre marzo y abril ya se ha registrado una fuga de 9 mil millones de dólares.

En ese sentido, Serrano reiteró la necesidad de aplicar medidas contracíclicas por parte del gobierno, equivalentes a 6% del Producto Interno Bruto, acompañadas de la propuesta de reforma fiscal, lo cual ayudaría a reducir el impacto en la economía y sería bien recibido por los mercados y las calificadoras de deuda.

Entre las prioridades que debe atender el gobierno, BBVA México enlistó atender las necesidades en el sector salud para enfrentar la crisis sanitaria, impedir que las empresas desaparezcan para evitar un impacto mayor en el empleo, proteger a la población más vulnerable, así como diseñar medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas desde la banca de desarrollo.

De igual forma, Serrano dijo que el gobierno mexicano debe dar un cambio de timón en las estrategias de Pemex, ya que no se puede seguir pensando que son válidas con precios del crudo a un dígito.

Así, consideró que deben olvidarse de las metas de refinación, actividad donde Pemex pierde 100 mil millones de pesos al año, con lo que a los precios actuales de la mezcla mexicana es mucho menos adecuado continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas.

"Si continúa el deterioro financiero en Pemex, el país podría perder el grado de inversión el año próximo", sentenció.

NR