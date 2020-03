López Obrador descarta reforma fiscal y aumento de impuestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno esté pensando en una reforma en materia fiscal.

El Mandatario federal reiteró que mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos como aplicar gasolinazos.

"No hay en puerta un proyecto de reforma en materia fiscal, no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal", afirmó el titular del Ejecutivo federal en conferencia de prensa celebrada en San Luis Potosí donde se encuentra de gira.

"No va a ver gasolinazos y no va a aumentar el precio de otros energéticos, no hay ningún proyecto de reforma fiscal", enfatizó.

Hace unas semanas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel González, adelantó que la dependencia trabaja en un reforma fiscal que incremente la base de contribuyentes.

El funcionario expuso que este proyecto también contempla mejorar la recaudación y eliminar los vicios de la ley y con ello evitar que haya riesgos de evasión fiscal.

OA