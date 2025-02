Llama Comce al diálogo ante “guerra” de aranceles

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce Occidente, hizo un llamado al diálogo a los tres países que conforman el T-MEC, ya que todos los consumidores serán afectados con la imposición de aranceles.

Miguel Ángel Landeros, presidente del organismo en Jalisco, comentó que la imposición de aranceles es sumamente preocupante porque se mezcló un tema político que pone en jaque al tema económico.

"Un arancel del 25 por ciento a lo que se lo pongan es un golpe fuerte para México y particularmente para Jalisco", aseguró.

Añadió que en estados como Jalisco se verán afectados principalmente sectores como el agropecuario, autopartes, electrónica, entre otros.

Explicó que con un arancel del 25 por ciento, las exportaciones de Jalisco se encarecerán y dejarán de ser competitivos.

"Yo creo que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum era una respuesta esperada, pero lo ideal no es escalar este conflicto, es buscar la forma de dialogar y encontrar una solución consensuada porque habrá consecuencias, los aranceles nos ponen en un papel vulnerable y no tenemos capacidad para defendernos, no tenemos que pelearnos con Estados Unidos, habremos de buscar la manera de defendernos pero es preocupante", subrayó.

Miguel Ángel Landeros hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que considere suavizar los impuestos que tengan que ver con los sectores que serán afectados por los aranceles para poder competir.

"El Plan México que se presentó no ajusta, eso no puede ser la respuesta ni B, ni C, no ajusta tiene que haber una estrategia enfocada en estos sectores", subrayó.

También pidió nombrar a un negociador con experiencia probada para la renegociación del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá que se estima realizar en el 2026.

YC