Liverpool tiene varios ventiladores portátiles en menos de 400 pesos

¿Aún no sabes cómo sobrevivir a la temporada de calor? Puede que solo necesites un ventilador que puedas cargar a todos lados, ya sea en tu mochila, bolsa o a mano. Liverpool cuenta con cinco de productos distintos en esta categoría, todos ellos con un precio menor de $400 pesos después de las distintas ofertas y descuentos.

¿Ya no soportas el clima? El calor en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) continuará esta semana llegando, una vez más, a 37 grados al final del viernes. Por ello no puedes perder ni un minuto más bajo el sofoco. Si la opción de un aire acondicionado portátil, el cual debe ser alimentado con agua prácticamente diario, no te convence, quizá te convenga revisar alguna de estas opciones.

¿Cuáles ventiladores portátiles se encuentran en menos de 400 pesos?

Son cinco productos que cumplen con estas características. El primero de ellos es un Mini ventilador Myrva de 1 velocidad que, tras su descuento del 42% para dejarlo en tan solo $289 pesos. Esta es la opción más económica, sin embargo hay muchos más.

En el siguiente lugar se encuentra el mini ventilador Nimya con 3 velocidades. Este equipo de un naranja brillante y astas azul marino es el más extravagante dentro del listado. Cuesta $333 pesos y no tiene descuento.

Si buscas una estética distintiva podrías comprar un ventilador de escritorio Dosyu Technology 3 velocidades. Este equipo cuenta con un recipiente al que le puedes agregar 600 ml de agua que pueden aumentar la frescura con sus cinco rociadores incluidos. El precio es solo de $398 pesos después de un descuento del 20%.

Por último, dentro de un formato más clásico, se encuentra el ventilador de escritorio Beckon de una velocidad., Este equipo se alimenta mediante una USB y cuesta $399 pesos después del descuento del 30%.

