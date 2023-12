Liverpool: outlet de electrónica ofrece estos audífonos con un gran descuento

Si aún no has conseguido regalos de Navidad o no tienes idea de que regalar Liverpool viene a ponértelo fácil, pues tiene un outlet de electrónica, por lo que hay descuentos en varios de sus productos, entre los que destacan los audífonos.

Liverpool se caracteriza por consentir a sus clientes con las mejores marcas y los mejores productos, así como por seguido tener varios de ellos con promociones y descuentos, conoce a continuación los audífonos que tiene en su página liverpool.com.mx y aprovecha la oportunidad para adelantar regalos o simplemente darte un gusto.

Audífono true wireless Sharkk sk-n100-blk

Se trata de unos audífonos de diadema con opción alámbrica e inalámbrica y además cuentan con cancelación de ruido, así como con sonido de alta resolución.

Puedes adquirirlos por 699 pesos, cuando su costo original es de mil 299.

Audífono over ear JBL JBLQUANTUM100BLKAM

Audífonos alámbricos para todo aquel amante de jugar videojuegos en línea, con sonido Signature que te brindará una experiencia envolvente y totalmente realista para que pueda ganar todas las batallas.

Su costo original es de mil 999 y ahora puedes comprarlos en 799 pesos.

Audífono true wireless Sharkk sk-81bs-blk-slv

Puedes usarlos de manera alámbrica o inalámbrica y activar la cancelación de ruido. Son compatibles con Apple, Android, Windows y cualquier dispositivo que cuente con tecnología Bluethooth.

Originalmente, costaban mil 299 pesos, pero con el descuento de Liverpool puedes comprarlos en 699.

Son descuentos increíbles que cualquier amante de la tecnología debería aprovechar, pues ya son pocos audífonos los que quedan debido a los costos en los que actualmente se pueden conseguir estos productos.

YC